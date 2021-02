Les 'aito du va'a de retour aux affaires

Tahiti, le 15 février 2021 - La Fédération tahitienne de va'a a communiqué, samedi, son calendrier des compétitions pour la saison, avec au total 45 courses. Les 'aito, à l'arrêt depuis près de quatre mois, se retrouveront le 27 février pour une nouvelle édition de la Taaroa Race, une course V1 marathon. Le premier grand rendez-vous en V6 est programmé pour le 27 mars avec le marathon Polynésie la 1ère.





Depuis la Gerolsteiner Race, fin octobre, les 'aito du va'a n'ont plus eu l'occasion de s'exprimer en compétition officielle. Mais à la suite des annonces des autorités de l'État et du Pays, autorisant notamment la tenue de compétitions sportives à huis clos depuis ce lundi, la Fédération tahitienne de va'a (FTVAA) a dévoilé, le week-end dernier, son calendrier pour la saison à venir. Au programme, 45 courses étalées entre le 27 février et le 11 décembre prochain.



La Taaroa Race, course V1 marathon organisée par le club Tahitian Paddle, ouvrira la saison le 27 février. Revi Thong Sing l'avait emporté l'année dernière en devançant sur la ligne d'arrivée à Taapuna, Kevin Céran-Jérusalémy et Paia Tamaitiahio.