Les 'aito de Mata Hotu prêts pour les courses de va'a

Tahiti, le 26 novembre 2021 – L'association des aveugles et amblyopes de Polynésie française, Mata Hotu, a présenté, ce vendredi, ses deux nouveaux V6. Avec ses pirogues les 'aito de Mata Hotu comptent bien s'aligner sur les courses qui proposeront des parcours en parava'a.



Après avoir emprunté pendant deux ans des va'a au club de Hititoa, l'association des aveugles et amblyopes de Polynésie française, Mata Hotu, dispose désormais, depuis vendredi, de ses propres V6. Le père Christophe a procédé, au parc Paofai, à la bénédiction des deux pirogues. Des membres de l'association, accompagnés de rameurs valides, ont ensuite donné quelques coups de rames dans la rade de Papeete.



"A Mata Hotu ça fait deux ans que l'on rame et que l'on s'entraine trois fois par semaine. On part de Paofai et l'on va jusqu'au parc Vaira'i ou quelque fois on s'arrête à la fin de la piste de l'aéroport de Faa'a", indique le président de l'association Mata Hotu Diego Tetihia. "Maintenant que l'on a ces deux va'a c'est un moyen supplémentaire pour nous de sensibiliser les personnes aveugles ou malvoyantes à faire du sport, quelque soit le sport. On a choisi le va'a parce que c'est l'un des sports les plus populaires au fenua et qu'il est aussi parfaitement adapté aux aveugles."



Objectifs désormais pour les 'aito de Mata Hotu s'aligner sur chaque course qui proposera des parcours en parava'a. Des rameurs de l'association devaient d'ailleurs s'aligner sur la Hawaiki Nui Va'a qui proposent depuis 2017 un parcours pour les parava'a. "On est très motivé. Mais l'objectif c'est de se faire plaisir avant tout", ajoute Diego Tetihia.