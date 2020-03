Les aéroports de Tahiti et de Bora Bora au concours du "plus bel atterrissage"

Tahiti, le 9 mars 2020 – Les aéroports de Tahiti-Faa'a et de Bora Bora ont été choisis par l'entreprise Private Fly pour participer au concours du "plus bel atterrissage" dans la catégorie Océanie. Les internautes peuvent voter pour leur aéroport préféré dans six régions du monde jusqu'à dimanche.



La compagnie aérienne interinsulaire locale, Air Tahiti, a annoncé sur sa page Facebook que les aéroports de Tahiti-Faa'a et de Bora Bora étaient en lice pour le concours du "plus bel atterrissage" dans la catégorie Océanie.



Ce concours est organisé par l'entreprise Private Fly. Cette année, la société de courtage d'affrètement de jets privés a réparti les aéroports en six régions : l'Europe ; l'Afrique et le Moyen-Orient ; l'Amérique du Nord ; l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et les Caraïbes ; l'Asie ; l'Océanie. Les organisateurs du concours ont sélectionné "les aéroports qui ont été particulièrement populaires dans [leurs] sondages". Selon eux, les aéroports sélectionnés possèdent des pistes d'atterrissage qui "offrent des vues imprenables sur des montagnes, des îles, de grandes métropoles et d'autres paysages incroyables".



Dans la catégorie Océanie, onze aéroports dont deux polynésiens sont en lice. Parmi eux, l'aéroport d'Aitutaki aux Îles-Cook, l'aéroport international d'Auckland, de Whangarei et celui de Queenstown en Nouvelle-Zélande, l'aéroport international de Broome, celui d'Hamilton et celui en Sydney en Australie, l'aéroport international de Nadi aux Fidji, l'aéroport de Nouméa-Magenta en Nouvelle-Calédonie et les aéroports de Tahiti-Faa'a et de Bora Bora en Polynésie française.



Sur le site de Private Fly, il est demandé aux internautes de voter pour leur aéroport préféré, ou d'ajouter leur aéroport préféré dans la région, et d'expliquer la raison pour laquelle ils choisissent cet aéroport. Une vidéo est également proposée pour les aider à faire leur choix. Les votes sont ouverts jusqu'à dimanche.

Ariitaimai Amary