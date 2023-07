Les Trials à Teahupo'o les 6 et 7 août, Vahine Fierro déjà dans le main event

Tahiti, le 27 juillet 2023 - Avant le Tahiti Pro programmé entre le 11 et le 20 août, les traditionnels Trials se tiendront les 6 et 7 août à Teahupo'o. A la clé pour les 32 surfeurs locaux engagés, une wild-card accordé au vainqueur pour le main-event. A noter du côté des femmes, Vahine Fierro a d'ores et dejà hérité d'une invitation pour le Tahiti Pro.



Pour lancer le Tahiti Pro, les traditionnels Trials se dérouleront les 6 et 7 août dans la passe de Hava'e. Trente-deux surfeurs locaux sont attendus et concourront tous pour la précieuse wild card accordée au vainqueur. Rappelons que les deux dernières éditions des Trials ont été remportées par Kauli Vaast. L’année dernière, le surfeur de Vairao avait ensuite tracé sa route jusqu'en



Du côté des dames, le collaborateur de la WSL, Pascal Luciani, a confirmé ce jeudi qu'une invitation a été accordée à la meilleure surfeuse tahitienne du moment, Vahine Fierro. La native de Huahine s'était hissée jusqu'en demi-finale lors de la précédente édition. Mais avant de briller à Teahupo'o, Fierro et Vaast seront à l'eau à partir de ce week-end à Huntington Beach, en Californie, théâtre de la quatrième étape des Challenger series.

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 27 Juillet 2023