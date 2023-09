Les Tamahine Ura débutent sur un nul face à la Nouvelle-Calédonie

Tahiti, le 14 septembre 2023 - Pour leur premier match à la Coupe des Nations de l'OFC des moins de 16 ans, les Tamahine Ura ont concédé, mercredi soir au stade Pater, le match nul face à la Nouvelle-Calédonie (0-0). Un résultat qui place les Tahitiennes à la deuxième place du groupe A derrière les Tonga brillants vainqueurs des Îles Salomon (5-1).



Entrée en matière mitigée pour les Tamahine Ura à la Coupe des Nations de l'OFC des moins de 16 ans. Opposées à la Nouvelle-Calédonie, ce mercredi au stade Pater, les protégées du sélectionneur Xavier Samin n'ont pas trouvé la faille dans la défense cagou. A l'arrivée un match nul et vierge pour les jeunes joueuses tahitiennes.



C'est un peu caricatural, mais débuter une compétition, qui plus est devant son public, n'est jamais facile. La capitaine Harahau Le Gayic et ses partenaires de la sélection tahitienne l'ont expérimenté au cours des vingt premières minutes. Les espoirs cagous ont en effet monopolisé le ballon et investi le camp polynésien mais sans pour autant se créer de réelles opportunités devant le but gardé par Oferina Taerea.



"Il nous a manqué de la réussite devant le but"



Néanmoins après avoir digéré cette entame de match compliquée, les Tamahine Ura sont sorties de leur boite. Au milieu du terrain Maeria Dehors et Willany Kautai commençaient à prendre le dessus sur leurs adversaires et à distiller de bons ballons pour leurs avant-centres. Et à la 34e minute, Tewila Tagi se présentait face au but calédonien mais l'attaquante de Tefana a manqué de précision face aux cages. Dans la foulée, une autre espoir de Faa'a, Nora Leodolter, envoyait une frappe du gauche bien captée par la gardienne calédonienne, Alesié Adjou.



Au retour des vestiaires, les jeunes Cagous reprenaient la main sur le jeu. Cécilia Waheo et Henako Wahnawe, toutes les deux victorieuses de la première Ligue des champions féminine de l'OFC avec l'AS Academy Féminine, s'offraient les plus grosses occasions de la rencontre. D'abord Wahnawe obligeait Oferina Taerea à sortir une belle parade. Cinq minutes après, Waheo trouvait le poteau. Des avertissements sans frais pour les Tamahine Ura qui concédaient finalement le match nul pour leur entrée en lice. "Franchement je suis très satisfaite de notre match surtout face à une équipe calédonienne qui fait partie des favorites. Il nous a manqué de la réussite devant le but. Mais on reste confiante pour le reste de matchs", a commenté la capitaine Haranui Le Gayic à l'issue de la rencontre.



Et pour leur prochain rendez-vous, programmé samedi, les Tahitiennes retrouveront les Îles Salomon battues sur le score sans appel de 5-1 par une brillante équipe de Tonga, actuelle leader du groupe A.



Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 14 Septembre 2023 à 10:56 | Lu 113 fois