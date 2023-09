Football féminin : Tahiti joue la qualification à la Coupe du monde U17

Tahiti, le 12 septembre 2023 - Du 13 au 26 septembre prochain, la fédération tahitienne de football accueille pour la première fois de son histoire le championnat de football océanien féminin des moins de 16 ans. Un événement de taille puisque le tournoi constitue également l'étape qualificative pour la Coupe du monde de football féminin des moins de 17 ans en 2024. Pour y parvenir, Tahiti devra se défaire de ses voisins de l'Océanie, dont la Nouvelle-Zélande, invaincue à ce jour lors de cette compétition.



Le football féminin connaît ces dix dernières années une ascension fulgurante. Un développement voulu par la Fifa afin d'affirmer la place de la femme dans le sport de haut niveau, aussi bien chez les seniors que chez les juvéniles. Depuis 2010, l'Oceania Football Confederation (OFC) organise le championnat d'Océanie de football féminin des moins de 16 ans. Une compétition prise très au sérieux par les différents pays du Pacifique Sud puisqu'elle représente l'étape qualificative pour la Coupe du monde de football féminine des moins de 17 ans.



Et du 13 au 26 septembre prochain, la fédération tahitienne de football accueillera pour la première fois de son histoire ce championnat océanien. Une aubaine pour la sélection tahitienne : “C'est une grande compétition et depuis des années, nous essayons d'aller chercher cette qualification pour la Coupe du monde de football féminin en U17”, affirme Haranui Legayic, capitaine de l'équipe tahitienne. “Le fait que la compétition se déroule ici, au fenua, c'est un avantage indéniable. Nous jouerons devant nos familles et le public tahitien. Pour la motivation, ça ne peut être que positif. Nous aurons à cœur de montrer qu'ici aussi, on sait jouer au football.” Et pour la capitaine de l'écurie tahitienne, l'équipe est sûre de ses forces : “Nous jouerons comme à notre habitude, peu importe l'adversaire en face. Nous avons un excellent bloc défensif et dès que l'occasion se présentera, nous jouerons les contres.” Pour Xavier Samin, entraîneur de la sélection locale, l'équipe doit aller au bout de la compétition : “Nous ne sommes pas concentrés sur une seule équipe, on se concentre essentiellement sur nous-mêmes et notre jeu. Nous prendrons les matchs les uns après les autres afin d'aller le plus loin possible dans la compétition.”



La Nouvelle-Zélande, grande favorite



Toutefois, les 'aito vahine auront fort à faire. En face, les équipes voisines de l'Océanie sont prêtes à en découdre et parmi elles, la Nouvelle-Zélande se présente déjà en grande favorite. Et pour cause, l'équipe des Kiwi a remporté chaque édition de la compétition depuis sa création en 2010 et s'est donc qualifiée autant de fois pour la Coupe du monde U17. Et en 2018, l'équipe du “pays du long nuage blanc” s'est même offert une magnifique troisième place mondiale. Pour l'entraîneur néo-zélandais, Léon Birnie, cela ne change rien : “Nous devons continuer à travailler dur pour maintenir cet écart de niveau qui nous profite aujourd'hui. Les autres équipes se sont très certainement bien préparées et c'est une dynamique positive pour le football en Océanie. Il faut sans cesse élever les standards.” Un constat partagé par toutes les équipes et leur staff. Du côté de la Nouvelle-Calédonie, on se dit prêt : “Nous essayons tous de combler cet écart avec la Nouvelle-Zélande. Notre préparation a été bonne d'ailleurs et les filles sont excitées à l'idée de jouer de gros matchs lors de cette compétition.” Pour les Tonga, hors de question de se plaindre : “C'est simple, pour pouvoir battre les meilleures, il faut devenir les meilleures. Nouvelle-Zélande ou n'importe qui d'autre en face, nous devrons être les meilleures.”



La compétition démarrera ce mercredi 13 septembre à 16 heures au stade Pater, avec un premier match opposant Tonga aux îles Salomon. La sélection tahitienne fera son entrée dans la compétition ce même jour à 19 heures face à la Nouvelle-Calédonie.