Les Tū’aro ‘ārearea enflamment Mahina

Tahiti, le 28 décembre 2022 - Les Tū’aro ‘ārearea vont animer la fin de semaine à Mahina. Jusqu’à vendredi, ce divertissement inter-quartiers oppose huit équipes de la commune lors d’épreuves physiques et intellectuelles.



À Mahina, trois soirées de folies sont au programme cette semaine. Les Tū’aro ‘ārearea sont de retour et se disputent depuis mercredi et jusqu’à vendredi à partir de 18 heures, au stade communal. Lors de cette compétition inter-quartiers, huit équipes, formées de 10 filles et 10 garçons, et représentant différents quartiers de la commune s’affronteront lors d’épreuves comme une course d’obstacles, un test de culture générale ou l’ascension d’un mur incliné. Ce mercredi, Orafara, la pointe Vénus, Ahonu et Fareroi se sont tenus tête. Jeudi, au tour de Tahara’a, Tuauru, Matavai et Hitimahana de jouer des coudes. En ligne de mire pour toutes ces équipes : une qualification pour la finale qui doit se tenir vendredi.