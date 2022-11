Les Tīteti ‘Ohipa dématérialisés

Tahiti, le 16 novembre 2022 – Afin de simplifier les démarches administratives, le gouvernement propose de dématérialiser le chèque service aux particuliers, le Tīteti ‘Ohipa. Un dispositif qui vise à lutter contre le travail illégal.



La lutte contre le travail illégal étant une priorité du Pays, et dans l’optique d’inciter les particuliers à déclarer leurs salariés, la création du chèque service aux particuliers (CSP) a été plus que nécessaire.



En 2014, ce dispositif a fait l’objet d’un assouplissement des conditions d’utilisation : en vue d’encourager l’utilisation du chèque emploi service aux particuliers, des avantages ont été consentis aux employeurs, lesquels bénéficient d’une exonération des charges sociales patronales et des indemnités de congés payés et de précarité supportées par le Pays. Ainsi, depuis sa création, l’utilisation du CSP s’est largement répandue.



Malgré cet assouplissement, des difficultés sont constatées, ce qui impacte le développement optimal de ce dispositif. En conséquence, il est important de le simplifier pour le rendre plus attractif.



Dans une démarche de modernisation et d’innovation, le texte présenté vise à simplifier les démarches administratives via une dématérialisation du chèque service aux particuliers, renommé Tīteti ‘Ohipa.