Les Polynésiens consultés sur la sécurité intérieure

Le haut-commissariat a annoncé jeudi le lancement d’une consultation publique sur la sécurité intérieure en Polynésie française et sur l’ensemble du territoire national du 9 au 24 janvier. « Face aux nouveaux enjeux de sécurité liés à l’évolution de la société et à la transformation numérique, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a souhaité le 12 juin 2019 la rédaction collaborative du Livre Blanc de la sécurité intérieure. Parallèlement à la concertation nationale, le ministère de l'Intérieur a demandé l’organisation sur l’ensemble du territoire de la République d’assises territoriales de la sécurité intérieure au plus près des acteurs de la sécurité (forces de l’ordre, élus, population, justice, etc…) avec pour objectif la rédaction d’un livre blanc devant traduire les orientations de sécurité intérieure pour les années à venir, dans un contexte de nouveaux modes de vie, nouvelles technologie et de nouvelles attentes de la population », indique le haussariat.Les résultats de ces assises devront être remis au ministre le 27 janvier 2020. L’objectif étant d’identifier et de prendre en compte les besoins du territoire, pour formuler des recommandations pertinentes, susceptibles d’enrichir la rédaction du livre blanc. En Polynésie française, la concertation se déroulera en deux phases. D’abord un temps de consultation publique avec un « questionnaire qui permettra de recueillir l’avis et les propositions de toutes et tous ». Le questionnaire est en ligne, du 9 au 24 janvier 2020, sur le site Internet du haut-commissariat . Par la suite, un temps d’échange sera organisé avec les acteurs de la sécurité et les collectivités locales. Le haut-commissaire réunira les forces de sécurité et les communes disposant d’un Conseil local de prévention de la délinquance (CLSPD), accompagnées des policiers municipaux pour évoquer notamment le continuum de sécurité.