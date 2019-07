Les Marquisiens, rois du barbecue

PAPEETE, le 01 juillet 2019 - Les Kuatau Ahi, originaires de Ua Pou, ont participé ce week-end au championnat de France de barbecue en Camargue. Ils sont repartis pour la sixième fois consécutive avec le titre de champion de France de barbecue, cette année dans la catégorie "porc".



La septième édition du championnat de France de barbecue s'est déroulée le week-end dernier, en Camargue dans les Bouches-du-Rhône, à Saintes-Maries-de-la-Mer. Pour cette édition, huit catégories étaient proposées : porc, bœuf, taureau de Camargue, agneau, légumes, poisson, dessert et burger. Les participants avaient la possibilité de s'inscrire à une ou plusieurs catégories (quatre au maximum). Après trois manches, 2h30 de préparation par manche, le jury a fait son choix. Parmi les vainqueurs, on retrouve les Kuatau Ahi, vainqueur en catégorie "porc".



Kuatau Ahi compte cinq membres motivés, venus de loin (30 heures de bateau, vol et voiture). Ils se sont inscrits dans trois catégories (porc, agneau, poulet) cette année. Cette équipe, réunissant des membres expérimentés, est composée de Robert Emery, président de l'association Kuatau Ahi et triple champion de France de Barbecue, Darius Kohumoetini, trésorier de l'association et Master Grill 2017, Priscilla Ah-Lo, secrétaire de l'association, Elisabeth Ah-Lo, chef de l'équipe gagnante du Tahiti Barbecue Contest 2019, et Vanessa Emery, chargée de la coordination de l'association.



DES VAINQUEURS HUMBLES



Ils avaient promis " une explosion de saveurs et des produits locaux ". Promesse tenue : avec leur porc à la sauce cerette, accompagné de légumes variés, ils ont remporté le titre de champion de France en catégorie "porc". L'association Kuatau Ahi n'en est pas à sa première victoire. En effet, l'an dernier, face à 115 groupes amateurs et professionnels inscrits, ils avaient remporté le championnat du monde en catégorie "agneau" et "poulet" et une troisième place en catégorie "porc". Ils ont raflé la mise en remportant le titre de Master Grill à ce même concours, titre récompensant l'équipe championne d'une catégorie et ayant le meilleur cumul de point sur quatre épreuves.



Malgré un résultat moins impressionnant cette année, l'association s'est illustrée comme étant humble et bonne joueuse. Dès l'annonce de leur victoire, les Kuatau Ahi ont tenu à " remercier tout le monde ", les organisateurs, mais aussi leurs sponsors, et " féliciter tous les compétiteurs ", qu'ils définissent dans leur communiqué comme des amis, et les vainqueurs des autres catégories.