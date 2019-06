Les Marquises veulent garder leur titre de maîtres du barbecue

MARQUISES, le 28 juin 2019. Les membres de l’association Kuatau Ahi vont tenter ce week-end de remporter une nouvelle fois un titre au Championnat de France 2019 de barbecue.





Des membres de l’association Kuatau Ahi ont remporté en 2017 et 2018 le titre de « Master Grill » au championnat de France de barbecue. Ils sont bien décidés à remporter ce titre pour la troisième année consécutive.



Les cinq membres de l’association Kuatau Ahi qui font partie de ce déplacement sont : Robert Emery, président de l’association Kuatau Ahi, triple champion de France de Barbecue et Double Master Grill 2017/2018, Darius Kohumoetini, trésorierier, champion de France et Master Grill 2017, Priscilla Ah-Lo, secrétaire de l’association, Elisabeth Ah-Lo , chef de l’équipe gagnante du Tahiti Barbecue Contest du 4 mai 2019 à Ua Pou, et Vanessa Emery, chargée de la coordination.



L’équipe a choisi cette année de concourir dans les catégories "Porc", "Agneau" et "Poulet".



Les organisateurs du Championnat de France ont aussi proposé de faire participer l’équipe Kuatau Ahi a un concours culinaire spécialement dédié aux cinq meilleures équipes de toute l’histoire du Championnat avec le tout nouveau barbecue Weber Spirit 2 avec présentation de tapas en moins d’une heure.