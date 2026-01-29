Les Jeux comme cible



Tahiti, le 22 août 2026 - Comme ses homologues, la Fédération tahitienne de tir à l’arc a lancé son chemin de sélection en vue des Jeux du Pacifique 2027. Il passera par les compétitions sur le territoire et à l’étranger, d’où l’importance de la Coupe de Tahiti indoor qui touche à sa fin. Ce dimanche, au gymnase de l’AS Dragon, se déroulait la troisième étape. Tous les archers étaient présents pour continuer à travailler et à progresser afin de faire partie de la future sélection.

Ce dimanche, le gymnase de l’AS Dragon recevait la troisième étape de la Coupe de Tahiti de tir à l’arc indoor. Après deux dimanches intenses, les archers se retrouvaient pour poursuivre la compétition. Même si elle ne sera totalement terminée que lors de la manche finale, qui se déroulera le 22 mars et uniquement sous un format de duels, cette avant-dernière confrontation a déjà livré quelques enseignements sur les futurs champions.



“On organise trois étapes sur un format identique qui consiste à avoir une phase qualificative établissant un classement, lequel permettra d’organiser la phase finale qui se déroulera en duel : quart de finale, demi-finale, dans lesquelles certains sont qualifiés directement, puis finale. On voit déjà certains qui se sont détachés avant l’ultime opposition, qui ne se déroulera qu’en duel. Les leaders dans les catégories reines comme l’arc à poulie et l’arc classique se confirment. Aujourd’hui, Arthur Demachy a réalisé un record de 297 points sur 300, ce qui montre que les archers sont en mode performance pour essayer de se qualifier pour les Jeux du Pacifique”, explique Julien Ravaudet, directeur technique de la Fédération tahitienne de tir à l’arc.



Oceania et stage en Australie



Comme toutes les fédérations, le tir à l’arc a mis en place un chemin de sélection pour ses athlètes. Des repères dans la saison qui permettront d’identifier les moments clés pour intégrer la délégation.



“À la fin de l’année, il y aura un ranking fédéral, c’est-à-dire un classement en fonction des résultats obtenus sur certaines compétitions que nous avons ciblées. Il y aura les trois meilleurs archers hommes et femmes en arc classique et en arc à poulie, ce qui fera une sélection de douze personnes. Nous avons déjà une vision assez précise de nos athlètes car l’assiduité aux compétitions fait aussi partie des critères principaux. Nous avons deux archers qui évoluent en France et nous les suivons régulièrement pour évaluer leurs performances dans les différentes compétitions.”



Un niveau international qui sera déterminant pour viser de futures médailles. C’est pour cela que la fédération participera aux Oceania 2027 et organisera un stage en Australie, l’une des places fortes mondiales du tir à l’arc.



“Les Oceania, qui auront lieu avant les Jeux, seront un dernier moment de préparation important, car la sélection sera dévoilée en début d’année 2027. Nous allons aussi effectuer un stage en Australie car c’est une nation forte. Il est essentiel de s’entraîner et de se confronter aux meilleurs pour progresser”, poursuit le directeur technique, d’autant que les Australiens seront présents à Tahiti en 2027.



“ Il y aura les deux meilleures nations du Pacifique puisque les Australiens et les Néo-Zélandais seront présents avec leurs meilleurs archers, les Jeux étant qualificatifs pour les prochains JO”, explique Arthur Demachy, l’un des leaders du tir à l’arc polynésien, performant à chaque compétition, comme aux Mini-Jeux de Palau ou lors d’épreuves internationales.



“Ça va être difficile de rivaliser, ce sont des professionnels avec un encadrement de haut niveau. On sait que l’on ne part pas sur le même pied d’égalité, mais on ne lâchera rien. Pour progresser, il faut aller sur des épreuves à l’étranger. C’est un gros investissement financier et humain, mais c’est de cette manière que nous pourrons ramener des médailles au pays.”



Arthur Demachy se prépare désormais à la plus grande compétition mondiale de tir à l’arc indoor, qui se déroulera à Las Vegas. “C’est le top mondial des compétitions. Il y a plus de 10 000 archers et les tout meilleurs mondiaux. J’y ai déjà participé l’année dernière et j’ai fini 136e. Cette année, j’aimerais entrer dans le top 50.” Avec le nouveau record de Polynésie et record personnel obtenu lors de cette troisième étape, l’archer de Bora Bora pourrait bien se rapprocher de son objectif.



Parmi les leaders, Aurore Cottet affiche elle aussi des ambitions précises. Entre un travail qui l’amène à beaucoup voyager et les compétitions, la multi-médaillée des derniers Jeux et Mini-Jeux veut continuer à performer dans sa discipline.



“C’est vrai que ce n’est pas évident tout le temps car je voyage beaucoup pour mon travail et je dois parfois enchaîner avec les compétitions locales. Ce n’est pas facile, mais j’adore mon sport. Je prends même mon arc en déplacement pour m’entraîner où que je sois”, sourit-elle. “J’ai goûté aux derniers Jeux et je veux y revenir. Il va falloir beaucoup s’entraîner, surtout que les Jeux seront en outdoor. Dès que j’ai l’opportunité de lancer quelques flèches, que ce soit ici ou à l’étranger, je le fais.”



Avec des athlètes aussi déterminés, le tir à l’arc pourra sûrement continuer sur la belle lancée des Mini-Jeux de Palau.



Podiums 3e étape



Novices U18+: BARNICAUD Marc MANDIAU Renaud BARNICAUD Evan Arc Classique U18: JEAN Shana PIOT-TCHEONG Niels U Nathael Arc nu Open: LADEUIL Thierry MOUX Hinerava GRILLOT Sarah Arc à poulies Open: TEUIAU Raiarii DEMACHY Arthur RAVAUDET Julien Arc Classique Open DUR Frédéric SCHLICKLIN Sébastien WONG Jimmy



