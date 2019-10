Les Foulées du Front de mer reportées

PAPEETE, le 6 octobre 2019 - Les Foulées du Front de mer ont été reportées à une date ultérieure, la course principale n’ayant pu être lancée samedi pour raisons de sécurité. La course scolaire sur 1,5 km, destinée aux novices, a été remportée par Joaquin Varney.



Coup de théâtre samedi en fin d’après-midi au stade Willy Bambridge. La course principale des Foulées du Front de mer n’a pas pu avoir lieu comme prévu. Les conditions de sécurité n’ayant pu être assurées, l’organisatrice et présidente de la l’association Courir en Polynésie (Ascep), Evelyne Ramond, a décidé de reporter la course à une date ultérieure : « Nous avions toutes les autorisations écrites et arrêtés nécessaires de la part des deux mairies de Papeete et de Faa’a, mais alors que les policiers municipaux de Papeete étaient bien sur place, comme chaque année, ceux policiers municipaux de Faa’a n’étaient pas au rendez-vous. »



Cette course a la particularité de se dérouler à cheval sur deux communes, Papeete et Faa’a. « Il semblerait qu’il y ait un problème de communication ou de relationnel entre la gendarmerie, la mairie et la brigade municipale de Faa’a ». Evelyne a précisé qu’un incendie au Mont Marau avait rendu indisponibles les policiers municipaux.



Nous avons pu joindre les pompiers de Faa’a qui nous ont confirmé qu’ « un incendie avait bien eu lieu sur les hauteurs de Faa’a. Dans ces cas-là, la brigade municipale doit intervenir sur place. La gendarmerie comme la police municipale de Faa’a ont les compétences pour assurer la sécurité, bloquer la RDO. Sauf que la police municipale de Faa’a a un effectif moins important que la gendarmerie. »



Cette course, qui en est à sa 27e édition, était organisée traditionnellement par la gendarmerie nationale avant que l’organisation ne soit transmise à l’Ascep, qui organise également la Tahitienne, une autre course très populaire du calendrier.



Evelyne Ramond a souhaité « transmettre ses excuses auprès du public qui s’est déplacé ». Elle envisage désormais d’organiser cette course essentiellement sur la commune de Papeete afin que cette situation ne se reproduise pas. SB