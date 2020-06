Les #Curiosités de Philippe Lemonnier

TAHITI, le 8 juin 2020 - Après avoir lancé TEDx à Tahiti, Philippe Lemonnier a cherché de nouveaux modes d’échanges et de partage. Il propose des conversations curieuses, des cafés curieux et des tours curieux. Autour de lui, une communauté se construit.



" Le concept de TEDx est intéressant, les conférences apportent beaucoup, mais il y a une forme de passivité. J’avais envie de lancer des choses plus dynamiques, ‘fun’, des formats d’échanges de connaissances moins traditionnels, plus interactifs sur des sujets tout aussi importants ", raconte Philippe Lemonnier. Et c’est ainsi que sont nées les Conversations curieuses.



Cet événement consiste à réunir des volontaires autour de thématiques préalablement choisies. " On ne fait pas, à cette occasion, de la conversation pour faire de la conversation, mais pour faire émerger des idées." Guidés dans leur cheminement, les participants échangent des outils, des méthodes, des questions.



Après une année de pratique (les conversations curieuses sont nées en 2019), d’autres événements du genre ont vu le jour comme les Tours curieux, ou les Cafés curieux suivis et portés par une communauté de curieux.



Les Tours curieux s’appuient sur une visite, comme par exemple celle du musée de Tahiti et des îles, ou bien de Papeete. " On s’arrête sur des points remarquables qui ne sont pas les points culturels, archéologiques ou historiques, mais liés à une thématique annoncée au préalable ", explique Philippe Lemonnier.



Les participants sont répartis en binômes ou trinômes, ils mènent ensemble des réflexions sur, par exemple, la transition, l’héritage, le lien entre le passé et le futur, la manière dont ils envisagent l’héritage ou bien encore la transmission de message.



Enfin, les Cafés curieux sont, eux " plus orientés vers l’action ", souligne Philippe Lemonnier qui liste les thèmes déjà abordés comme la protection de données, la mobilité urbaine, le green watching…" Il s’agit vraiment d’engager des dynamiques. "



La crise liée à la Covid-19 a freiné la communauté des curieux. Un Tour curieux a été mis en ligne le 22 mai, puisqu’il n’avait pu avoir lieu comme prévu au musée de Tahiti et des îles. En ligne, les internautes se sont interrogés, en regardant la photo de la statue d’un tiki, sur le temps, les valeurs…



Savez-vous préserver votre héritage, celui de vos ancêtres ? Comment vous assurez-vous que certaines valeurs nécessaires et toujours utiles ne soient pas vouées à disparaître au gré des vents ? À quels éléments de votre passé vous raccrochez-vous ?



Devez-vous apprendre à lâcher prise avec le passé ? Acceptez-vous que certaines mémoires s’estompent ? Devant une ceinture, ils se sont demandé sur quoi ils s’appuyaient pour soulager leurs responsabilités, sur quels soutiens ils pourraient compter le jour où leur(s) charge(s) serai(en)t trop lourde(s) ?



Avec le déconfinement, la communauté va pouvoir se retrouver. Trois rendez-vous sont d’ores et déjà planifiés en juin et juillet (voir encadré ci-dessous).



Par ailleurs, Philippe Lemonnier lance en ligne les #CuriousBuzz, des podcasts sur l’entrepreneuriat

et le business en Polynésie et prévoit le 18 juin à 18 heures un webinair gratuit via Zoom sur le thème : " Comment se ré-organiser dans un monde changé ". Il dit vouloir " aider les entreprises à comprendre les fondamentaux du nouveau contexte en cours ".