Les Britanniques rayés des listes

Tahiti, le 4 février 2020 - Le haut-commissariat informe les citoyens britanniques et franco-britanniques résidant en Polynésie française des changements concernant leur droit de vote et d'éligibilité après le Brexit. Ils ont jusqu'à vendredi pour régulariser leur situation.

Le haut-commissariat a fait le point sur le droit de vote et l'éligibilité des ressortissants britanniques en Polynésie française par voie de communiqué. Il rappelle que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est effective depuis le 31 janvier à minuit. Depuis, les ressortissants britanniques présents en France et au fenua ont perdu le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections européennes. Cela a pris effet immédiatement.

Ainsi, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a procédé à la radiation des ressortissants britanniques inscrits sur les listes électorales dans le Répertoire électoral unique (REU). Les ressortissants britanniques ne pourront donc ni voter, ni être candidats aux municipales des 15 et 22 mars prochain.

Pour les citoyens franco-britanniques inscrits sur les listes électorales avec leur citoyenneté britannique, ils ont la possibilité de s'inscrire en tant que citoyen français avant le 7 février. Cette inscription peut être faite en mairie, ou en ligne.

En ce qui concerne les conseillers municipaux britanniques ayant été élus avant le 1er février, ils conservent leur mandat jusqu'au renouvellement intégral du conseil municipal de leur commune lors des prochaines élections municipales.