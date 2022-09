Les 'Aito Taure'a jouent à domicile pour une place en Coupe du monde

Tahiti, le 6 septembre 2022 - Le championnat U19 de l'OFC débute ce mercredi à Tahiti avec notamment l'entrée en lice du tenant du titre, la Nouvelle-Zélande, opposée aux Îles Cook à Fautaua. Les U19 tahitiens, les 'Aito Taure'a, feront eux leur début, jeudi soir à Pater face au Tonga. Objectif pour les hommes de Bruno Tehaamoana, la finale de la compétition qui leur offrira l'un des deux billets en jeu pour la Coupe du monde U20, organisée en mai prochain en Indonésie.



Après les Toa 'Aito en mars dernier, puis les Vahine 'Ura en juillet, c'est au tour désormais des 'Aito Taure'a, la sélection U19 tahitienne, de disputer leur compétition OFC de l'année. Un championnat U19 de l'OFC qui devait être organisé aux Samoa, mais qui se tiendra finalement au fenua. Les deux premiers matchs se joueront d'ailleurs ce mercredi, au stade de Fautaua. Ce sera notamment l'occasion de voir à l'œuvre la tenant du titre, la Nouvelle-Zélande, qui sera opposée à 15 heures au petit poucet de la compétition, les Îles Cook. L'autre match de ce jeudi opposera les Îles Salomon aux Samoa Américaines.



Et puis il faudra patienter jusqu'à jeudi soir pour assister au premier match des hommes de Bruno Tehaamoana. Ces derniers auront affaire à une modeste équipe des Tonga au stade Pater pour lancer leur compétition.

Egaler les générations des Filou et des Bremond Les 'Aito Taure'a enchaîneront ensuite dimanche avec leur deuxième match de poule face à la Papouasie Nouvelle-Guinée, avant d'en terminer avec cette phase de groupe, mercredi prochain, contre les Fidji. Une première partie de compétition qui devrait être franchie sans encombre par les Tahitiens. L'objectif étant pour les protégés de Bruno Tehaamoana d'atteindre la finale, synonyme de qualification pour la prochaine Coupe du monde U20 organisée en Indonésie en mai prochain.



Un Mondial U20 auquel ont déjà participé deux sélections tahitiennes. D'abord en 2009 en Egypte. A l'époque les 'Aito Taure'a étaient coachés par le champion du monde 98, Lionel Charbonnier. Ce dernier comptait dans son effectif des joueurs comme Teaonui Tehau, plus connu sous son surnom de Filou, Alvin Tehau, Heimano Bourrebare, Patrick Tepa, Teave Teamotuaitau ou encore Ariihau Teriitau. Le football tahitien a dû ensuite attendre 2019 pour voir une nouvelle sélection se qualifier pour une Coupe du monde, cette fois-ci en Pologne. Bruno Tehaamoana était déjà à la tête des 'Aito Taure'a emmenés alors par Terai Bremond, Moana Pito, Eddy Kaspard, Kavaiei Morgant ou encore Tehauarii Holozet.

Une préparation aux Etats-Unis Et pour cette édition du championnat U19 de l'OFC la sélection tahitienne ne manquera pas de talents. Dans le groupe de 23 joueurs retenus par Bruno Tehaamoana il y a en effet du beau monde. A commencer par le défenseur de Vénus, Tevaitini Teumere, 18 ans, et qui était déjà de l'aventure du Mondial en 2019. Avec lui son coéquipier de Mahina, Manuarii Shan, 18 ans aussi, qui a multiplié les matchs et les bonnes performances en Ligue 1 ces deux dernières saisons sera également à suivre. D'autres espoirs comme Matai Papaura, de Pueu, Haumau Tanetoa et Nehemia Teriitahi, sacrés champions avec Pirae cette saison, ou encore Hiurai Vernaudon (Central Sport) seront aussi de précieux atouts pour la sélection tahitienne.



Et pour aborder dans les meilleures conditions possibles cette compétition, les 'Aito Taure'a ont effectué, fin août, une petite tournée aux États-Unis où ils ont disputé trois matchs amicaux. “Nous voulions au départ rencontrer des jeunes du même âge, 19 ans, mais ce n’était pas possible”, indique Bruno Tehaamoana. “Pour le premier et le deuxième match on a joué contre des équipes de la Division 2 américaines, de bon niveau. Et le troisième match on a eu droit à une des meilleures équipes universitaires (...) les objectifs de ces rencontres c'étaient de mettre en place tout ce qu'on a vu durant la préparation. C'était l'occasion aussi d'observer le niveau des joueurs : physiquement, tactiquement et techniquement afin de les réajuster de manière optimale.”



L'entrée en lice des 'Aito Taure'a est donc à suivre jeudi soir, au stade Pater.

La liste des 23 'Aito Taure'a Gardiens de but : Anapa Debruyne (AS Vénus), Keahinui Heinis (AS Tefana)



Défenseurs : Herehau Bennett (AS Tefana), Josh Hunter (AS Tefana), Haumau Tanetoa (AS Pirae), Tekaviu Teihotu (AS Temanava), Nehemia Teriitahi (AS Pirae), Tevaitini Teumere (AS Vénus), Manuarii Vahirua (AS Central Sport), Hiurai Vernaudon (AS Central Sport)



Milieux de terrain : Heinoa Aurentz (AS Taiarapu FC), Kamalani Bennett (AS Tefana), Raihiti Doupere (AS Temanava), Heihau Hanere (AS Tiare Anani), Matai Papaura (AS Pueu), Tekaki Sangue (AS Mataiea), Puni Temarii (AS Arue), Mana Teniau (AS Vénus)



Attaquants : Mathis Boube (AS Temanava), Jason Malakai (AS Vénus), Kahutia Pautu (AS Tefana), Manuarii Shan (AS Vénus)



Sélectionneur : Bruno Tehaamoana

Le programme des matchs des 'Aito Taure'a Jeudi 8 septembre

Tahiti – Tonga, 20 heures au stade Pater



Dimanche 11 septembre

Tahiti – Papouasie Nouvelle-Guinée, 20 heures au stade Pater



Mercredi 14 septembre

Tahiti – Fidji, 20 heures au stade Pater

