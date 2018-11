Les 66 métiers du Prairial

Donc je m'occupe de tout ce qui est artillerie, la mécanique et les munitions… On est canonnier marinier. Du coup, là vous voyez le canon de 100 millimètres modèle 68. Ce modèle a été conçu en 1968, il a été modifié plusieurs fois depuis mais ça fonctionne encore à l'ancienne. Il faut être deux pour l'opérer, pendant les tirs il y a le surveillant qui vérifie que tout fonctionne bien et qui effectue la mise en œuvre des ordres. L'autre, le chef tourelle, est à l'avant et il peut piloter la tourelle en manuel, il a un joystick pour orienter la tourelle et une pédale de tir, comme dans les chars. Donc on peut directement piloter la tourelle en autonomie, avec les données envoyées par le central opération. Mais on a aussi une conduite de tir là-haut, qui est couplée à la tourelle. Là on ne touche plus à rien, la circulaire et l'élévation sont contrôlés depuis là-haut, on ne fait plus que la mise en œuvre.

Mon parcours est assez particulier puisque je voulais entrer dans la marine depuis très jeune. Pourtant je ne viens pas du tout d'un endroit où il y a de l'eau, mais j'avais envie de partir loin, voyager et découvrir le monde. Donc dès j'ai terminé mes études puis je me suis engagé et je suis entré à l'école de Maistrance, des sous-officiers mariniers, où j'ai passé un brevet d'aptitude technique d'artilleur. Et maintenant je suis sur les tourelles. Ce qui me plait dans ce métier, c'est à la fois le tir, et gérer cette énorme mécanique. On passe du temps à réparer, à faire ce qu'il faut pour que ça tire, et quand ça tire on est contents. On a l'impression d'être utile ! L'artillerie, c'est ce qui fait que le bateau est gris (NDLR : un bateau militaire).

Enfin comme tout le monde, j'ai des rôles annexes sur le bateau, d'autant que nous ne sommes pas nombreux. En mer je suis aussi en passerelle, je suis transmetteur d'ordres, barreur, veilleur. Après il y a les rôles de sécurité, donc pompier lourd ou Protex selon le quart… Et j'ai encore plein de rôles ! C'est vraiment intéressant, on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça c'est certain !