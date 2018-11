Les multiples missions du Prairial

Le capitaine poursuit ses explications : "Si jamais il y a des bâtiments qui se livrent à des trafics, quels que soient les trafics, substances illicites, trafic d'êtres humains, espèces protégées et autres, on peut être amenés à interpeler un bâtiment en mer et leur équipage. Ce qui est sous le feu des projecteurs en Polynésie en ce moment c'est le trafic de drogue, il y a de l'ice qui arrive en Polynésie, donc nous on participe à lutter contre ce fléau. Si jamais il y a des renseignements qui nous disent que demain on doit appréhender un bateau, on est prêts, que ce soit un voilier ou un plus gros bateau... On est tout de même suffisamment armés. Sinon évidemment, là nous sommes dans une zone cyclonique en saison des cyclones, donc il y a le soutien aux populations. Lors du cyclone Irma qui a frappé les Antilles, le premier bateau sur zone était une frégate de surveillance, exactement le même type que le Prairial, qui est arrivé avec de l'eau, de l'aide... On peut le faire pour la Polynésie mais également pour les autres nations du Pacifique qui ont moins de moyens comme les Cook, les Kiribati... Ce sont des voisins proches donc on pourrait intervenir rapidement. Nous faisons également de la police des pêches à leur profit. Enfin il y a le secours en mer, si nous recevons un appel de détresse nous pouvons intervenir. Tout ça c'est le socle commun que tous les bateaux des forces armées basés en Polynésie peuvent accomplir, comme l'Arago, le Bougainville..."