A la chasse aux pêcheurs illégaux à bord d'un bateau de guerre

Le Prairial est spécifiquement conçu comme un navire de surveillance et de reconnaissance. Il est bardé de technologies militaires de détection navale. Le bâtiment est équipé d'un radar de veille air-surface DRBV 21 Mars, de radars de navigation et d'appontage, d'un intercepteur d'émissions VHF marines, d'un système d'identification ami/ennemi IFF MK 10, d'un sondeur Furuno FE 808 qui mesure la profondeur sous le bateau jusqu'à 1200 mètres de fond, d'un hélicoptère Alouette III qui peut voler en pleine mer jusqu'à 40 miles nautiques (74 kilomètres) du bateau, de moyens de communication avancés dont une liaison avec les satellites de surveillance, d'une équipe de visite de 12 personnes avec plusieurs commandos de marine... Et assez de puissance de feu pour réduire un bateau ennemi à l'état de débris flottants.



Autant dire que pas un seul bateau sur le trajet n'a échappé au regard de cette frégate de surveillance. Et pourtant, durant les trois jours de mer qui nous ont conduits de Papeete aux Marquises, nous n'avons pas croisé un seul bateau de pêche étranger. Une observation qui confirmait les données satellite et la surveillance aéronautique traitées à Papeete depuis le Centre de Conduite des Opérations Maritimes (CCOM).



La mission du Prairial s'est donc poursuivie en dehors de la ZEE polynésienne, jusque dans les eaux internationales. Aussi loin au large, les lois françaises ne sont plus applicables, mais ce n'est pas une zone totalement déréglementée, en particulier pour la pêche. Des traités internationaux imposent la protection de certaines espèces (comme les cétacés et certains requins) et le respect des quotas de pêche négociés entre tous les états du Pacifique, signataires de la Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC, ou Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, une organisation créée pour préserver et gérer le thon et d’autres stocks de poissons migrateurs dans notre océan).



DES CONTRÔLES DANS LES EAUX INTERNATIONALES



Dès que le Prairial est arrivé hors de notre ZEE, le désert s'est transformé en zone de pêche intense. Pas moins de neuf palangriers travaillaient le long de notre frontière économique à l'Est des Marquises. La nuit, depuis la passerelle, l'horizon jusqu'ici totalement noir s'est retrouvé illuminé par les flashs des feux de navigation des bateaux de pêche et par les feux de position de dizaines de bouées. Ces bouées servent à accrocher des palangres, des milliers d'hameçons suspendus pour capturer les pélagiques de passage dans les eaux très poissonneuses de la "tuna belt", particulièrement riches près des Marquises. Pour l'officier de quart de nuit, la tension avait sérieusement augmenté. Il fallait rester vigilant pour éviter d'emmêler les deux hélices du Prairial dans des lignes de pêche.



C'était également l'occasion d'observer les mouvements de ces bateaux de pêche industrielle, qui restent plusieurs années en mer. Une fois leurs palangres lâchées sur plusieurs kilomètres, ils reviennent sur leurs pas et récupèrent leurs lignes en un aller-retour impossible à confondre avec le comportement d'un bateau en transit (par exemple quand ces navires viennent à quai à Papeete pour un carénage et une escale bien méritée après des mois sans voir la terre). Ces bateaux ont l'obligation d'émettre leurs positions en continu avec des balises AIS et VMS, ce qui permet de surveiller en direct ces va-et-vient. Couper ces balises, en particulier avant d'entrer dans notre ZEE (s'il leur venait à l'idée de se livrer à une pêche illégale dans nos eaux), serait une très mauvaise idée pour le capitaine : leur position est suivie en permanence par le CCOM de Papeete, et leur disparition des cartes provoquerait l'envoi immédiat d'un avion en reconnaissance, au cas où le navire serait en difficulté. S'il est alors vu en train de pêcher, il s'expose à des amendes particulièrement salées et même à la saisie du bateau. Un dispositif de surveillance très solide, qui expliquerait qu'aucun cas de pêche illégale n'a été constaté dans notre ZEE depuis... 2007.