

Lente décrue dans une partie de l'Ouest

Saint-Georges-sur-Loire, France | AFP | dimanche 22/02/2026 - Une lente décrue s'est amorcée à Angers dimanche, mais prendra des jours, tandis que les flux des crues exceptionnelles de ce début 2026 continuent de se propager en aval sur les fleuves.



La Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire restent dimanche et lundi en vigilance rouge crues. Seuls trois autres départements de l'Ouest sont encore en vigilance orange.



En Maine-et-Loire, les pics des crues ont été "atteints en fin de nuit et au cours de la matinée" dimanche, a indiqué la préfecture à la mi-journée, et la décrue devait débuter "lentement lors des prochaines 24 heures".



A Angers, ville de 160.000 habitants, le niveau de la Maine est monté à 6,39 mètres samedi soir. "Une décrue est attendue dans les prochains jours, de l'ordre de 20 cm par 24 heures", selon la préfecture.



Au moins 5.000 personnes sont touchées. Des rues sont fermées aux voitures et la circulation des tramways est perturbée. Deux kilomètres de planches ont été installés pour permettre aux riverains de marcher au sec.



Au sud d'Angers, une digue protégeant quatre communes menace de rompre sous la pression de la Loire. Des agents communaux, "en surveillant l'édifice, ont vu qu'elle était fragilisée", a expliqué à l'AFP Philippe Maillart, maire de Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire).



Un ordre d'évacuation a été émis samedi et trois centres d'hébergement d'urgence ont ouvert dans les communes concernées. Samedi soir, 187 personnes avaient quitté leur domicile, selon la préfecture.



De premiers signes d'infiltration sont visibles: l'eau a commencé à remplir les jardins les plus proches, un engin de chantier était toujours là après avoir colmaté une fuite.



Certains habitants restent quand même sur place. "J'ai connu 1982, la Loire était 50 centimètres au-dessus de la digue", s'est souvenu Dominique Hersant. "De tous les anciens, il n'y en a pas un qui est parti", selon le presque septuagénaire.



- Réparations -



Damien Gaudin, 28 ans, se préparait à rendre visite à sa grand-mère à la rame, de l'autre côté du fleuve, à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire). Le jeune homme disait avoir "l'habitude et tous (ses) équipements de sécurité" pour la traversée.



C'est dans cette commune qu'un homme est porté disparu depuis mardi soir, après que son canoë a chaviré.



Non de là, à Montjean-sur-Loire, le niveau de crue a atteint 5,89 m, "soit le niveau de la crue de 1995.", selon la préfecture de Loire-Atlantique. Plus en aval, à Ancenis, cette crue historique "a été dépassée" de 35 cm.



En Charente-Maritime, la Charente est stabilisée et ne devrait augmenter que "très légèrement", avec un pic attendu pour mercredi, selon la préfecture.



Environ 3.000 habitations sont touchées par les inondations et les pompiers ont procédé à 600 mises à l'abri, sans victime, depuis le début de l'épisode mardi. Les centres d'hébergement d'urgence restent vides, les sinistrés se relogeant chez des proches, ont précisé les autorités. Près de 600 personnes étaient encore privées d'électricité dimanche.



A Saintes (Charente-Maritime), la Charente était toujours à 6,53 m. "Nous sommes sur un plateau pour probablement plusieurs jours", a signalé la mairie dimanche soir. Près de 1.400 maisons étaient inondées et 530 sans électricité dans la commune.



A Langon, en Gironde, département repassé en vigilance jaune, l'heure est au nettoyage. "On a passé le plus dur de la crise. Il reste le temps du nettoyage, des réparations, du retour à domicile, ce sera un temps long aussi", a constaté le maire Jérôme Guillem.



Un habitant sinistré, Franck Cazenave réfléchit à aménager différemment sa maison, dont le rez-de-chaussée est "dans un état de délabrement total". "C'est un phénomène qui va se répéter", "il faut tenir compte de ça", dit-il.



Devant sa maison, de gros meubles, des buffets, étagères et appareils électroménagers noyés par les eaux ont été déposés pour attendre le passage d'un expert de l'assurance "dans quelques jours", avant de les envoyer à la déchetterie.

