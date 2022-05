Législatives 2022 - Sylviane Terooatea : "Après l'autonomie, la souveraineté"

Tahiti, le 29 mai 2022 – Candidate aux législatives sur la troisième circonscription, découvrez le portrait et le programme de Sylviane Terooatea.



La candidate



Sylviane Terooatea est née et a grandi à Uturoa, où elle a fait toute sa scolarité avant de quitter son île après le Bac pour aller à l'université de la Polynésie française. Elle est mère de trois enfants, dont deux filles et un garçon et a trois petits enfants. En 2001, elle fait son entrée en politique. Elle se présente sur une liste menée par Hubert Teriierooiterai aux municipales. "J'étais la dernière sur la liste", dit-elle en rigolant. "Je regardais comment faire de la politique. On allait dans toutes les maisons pour discuter avec les familles." En 2008, elle mène sa propre liste "Outuroa to tatou oire" et reste ensuite douze ans à la tête de la commune. En Juin 2020, elle perd de 10 voix d'écart face à Matahi Brotherson, depuis proche du Tapura. Après des recours au tribunal administratif puis au Conseil d'Etat, les élections sont annulées, et en juin 2021, Matahi Brotherson est plébiscité, avec cette fois-ci, près de 1 000 voix d'avance sur l'ancienne tāvana.

Sylviane Terooatea est née et a grandi à Uturoa, où elle a fait toute sa scolarité avant de quitter son île après le Bac pour aller à l'université de la Polynésie française. Elle est mère de trois enfants, dont deux filles et un garçon et a trois petits enfants. En 2001, elle fait son entrée en politique. Elle se présente sur une liste menée par Hubert Teriierooiterai aux municipales. "J'étais la dernière sur la liste", dit-elle en rigolant. "Je regardais comment faire de la politique. On allait dans toutes les maisons pour discuter avec les familles." En 2008, elle mène sa propre liste "Outuroa to tatou oire" et reste ensuite douze ans à la tête de la commune. En Juin 2020, elle perd de 10 voix d'écart face à Matahi Brotherson, depuis proche du Tapura. Après des recours au tribunal administratif puis au Conseil d'Etat, les élections sont annulées, et en juin 2021, Matahi Brotherson est plébiscité, avec cette fois-ci, près de 1 000 voix d'avance sur l'ancienne tāvana.



Sur la scène politique territoriale, l'élue fait son entrée en 2004 à l'assemblée de la Polynésie sur la liste du Tahoeraa : "Gaston Flosse m'a remarqué car j'ai toujours travaillé dans le social. Je ne savais rien de la politique." Elle était alors directrice de centres de vacances de l'association Rai Tama. "Je m'occupais beaucoup de la jeunesse." Elle a également été responsable du centre Huma Here. "Pendant les vacances, j'intégrais ces enfants dans les centres de vacances pour que les enfants normaux puissent avoir un autre œil sur les enfants du centre." Sur la scène politique territoriale, l'élue fait son entrée en 2004 à l'assemblée de la Polynésie sur la liste du Tahoeraa : "Gaston Flosse m'a remarqué car j'ai toujours travaillé dans le social. Je ne savais rien de la politique." Elle était alors directrice de centres de vacances de l'association Rai Tama. "Je m'occupais beaucoup de la jeunesse." Elle a également été responsable du centre Huma Here. "Pendant les vacances, j'intégrais ces enfants dans les centres de vacances pour que les enfants normaux puissent avoir un autre œil sur les enfants du centre."



En 2007, elle rejoint le To Tatou Ai'a de Gaston Tong Sang et est nommée en 2009, ministre du Développement des archipels, sous le quatrième gouvernement Temaru. En 2013, elle est quatrième de liste du A Ti'a Porinetia de Teva Rohfristch aux Raromata'i. En 2017, elle retourne auprès du Vieux lion au Tahoeraa et devient tête de liste aux Raromata'i pour le parti orange. Elle a également été candidate aux sénatoriales en 2020, aux côtés de Nuihau Laurey. "J'aime ce que je fais, car ce qui valorise notre travail c'est de voir qu'on a réglé les problèmes des familles, de voir des projets naître grâce à notre engagement." En 2007, elle rejoint le To Tatou Ai'a de Gaston Tong Sang et est nommée en 2009, ministre du Développement des archipels, sous le quatrième gouvernement Temaru. En 2013, elle est quatrième de liste du A Ti'a Porinetia de Teva Rohfristch aux Raromata'i. En 2017, elle retourne auprès du Vieux lion au Tahoeraa et devient tête de liste aux Raromata'i pour le parti orange. Elle a également été candidate aux sénatoriales en 2020, aux côtés de Nuihau Laurey. "J'aime ce que je fais, car ce qui valorise notre travail c'est de voir qu'on a réglé les problèmes des familles, de voir des projets naître grâce à notre engagement."



Son programme



Comme ses deux collègues, Pascale Haiti et Jonathan Tarihaa, Sylviane Terooatea demande le statut d’État souverain associé à la France. "On est convaincu qu'il faut le faire évoluer. Après l'autonomie, il y a la souveraineté. Nous avons un hymne, un drapeau. Tous ces attributs font que nous sommes un Pays qui est prêt à être un État souverain associé à la France." Selon elle, ce statut protégera l'emploi local et réglera le problème des ventes de terres au fenua. Elle souhaite aussi que figure sur nos passeports la précision du lieu de naissance en "Polynésie". "Actuellement, on est tous nés en France et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas née en France. J'ai un pays. On a effacé notre pays, on ne se reconnaît pas dans la France. On n'est pas né en France." Comme ses deux collègues, Pascale Haiti et Jonathan Tarihaa, Sylviane Terooatea demande le statut d’État souverain associé à la France. "On est convaincu qu'il faut le faire évoluer. Après l'autonomie, il y a la souveraineté. Nous avons un hymne, un drapeau. Tous ces attributs font que nous sommes un Pays qui est prêt à être un État souverain associé à la France." Selon elle, ce statut protégera l'emploi local et réglera le problème des ventes de terres au fenua. Elle souhaite aussi que figure sur nos passeports la précision du lieu de naissance en "Polynésie". "Actuellement, on est tous nés en France et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas née en France. J'ai un pays. On a effacé notre pays, on ne se reconnaît pas dans la France. On n'est pas né en France."



Où siégera-t-elle ?



Aucune décision n'a été prise. Aucune décision n'a été prise.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Dimanche 29 Mai 2022 à 20:19 | Lu 158 fois