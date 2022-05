Législatives 2022 : Les horaires des bureaux de votes

Tahiti, le 27 mai 2022 – Le haut-commissariat a dévoilé les horaires de fermeture des bureaux de vote pour les deux tours des législatives qui auront lieu les samedis 4 et 18 juin prochain. Tous les bureaux ouvrent à 8 heures et ferment à 18 heures, sauf pour 22 communes qui fermeront à 18 heures et Faa'a qui a demandé une fermeture à 20 heures.