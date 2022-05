Législatives 2022 – Félix Tokoragi : “Changer la politique”

Tahiti le 23 mai 2022 – Candidat aux législatives sur la première circonscription, découvrez le portrait et le programme de Félix Tokoragi.

Le candidat

Enfant de Makemo, Félix Tokoragi a grandi aux Tuamotu jusqu'en classe de 5e. Arrivé à Tahiti pour poursuivre sa scolarité, il a décroché un Bac scientifique, il a d'abord été réceptionniste avant de partir en métropole et d'intégrer la gendarmerie. En 2013, Félix Tokoragi revient au fenua et travaille la terre en tant qu'agriculteur et coprahculteur. Père de cinq enfants, il décide alors de s'engager en politique. Il est élu tāvana de Makemo dès 2014 à l'âge de 29 ans, puis élu représentant à l'assemblée quatre ans plus tard sous les couleurs du Tapura, qu'il quitte en 2020 pour siéger d'abord chez les non-inscrits, avant de rejoindre le A Here ia Porinetia de Nicole Sanquer et Nuihau Laurey. Réélu tāvana en 2020 au premier tour, il promeut la limitation des mandats et assure qu'il ne se représentera pas en 2026. S'il est élu député, Félix Tokoragi démissionnera d'ailleurs de ses fonctions de maire. “J'ai fait le choix de me consacrer pleinement à mes nouvelles missions si la population me confie la responsabilité d'être un représentant à l'échelle nationale”. Pour autant, l'élu affirme qu'il sera bien candidat aux territoriales pour un second mandat en 2023.

Son programme

Avec les candidats Nicole Sanquer et Nuihau Laurey, le tāvana de Makemo et représentant à l'assemblée annonce un programme basé sur sept mesures aux législatives. Parmi elles, tout d'abord la limitation du mandat des élus tels que les maires, les représentants à l'assemblée et des ministres. Aujourd'hui, seul le mandat du président du Pays est limité à deux mandats. “Nous proposons que ce dispositif soit étendu à tous les autres élus pour éviter que ces personnes restent longtemps au pouvoir et soient déconnectées de la population et de ses besoins”. Autre combat à mener : la réduction du nombre d'élus à l'assemblée de 57 à 37. “Nous coûtons aux Polynésiens 2,4 milliards de Fcfp par an. Et sur 30 jours, nous travaillons un jour à raison de cinq heures maximum. Pour cinq heures de travail à 130 000 Fcfp de l'heure, c'est cher payé pour la population”. Selon lui, cette diminution du nombre d'élus va entraîner des économies 3,5 milliards sur une mandature et permettra la suppression de la prime majoritaire aux territoriales, pour revenir à une proportionnelle. Enfin, une autre mesure concerne la possibilité de mettre en place des référendums locaux pour les grandes questions sociétales. Il cite pêle-mêle “l'augmentation des taxes” ou encore “les atteintes à la liberté de la population, comme l'obligation vaccinale”.

Où siégera-t-il ?

Félix Tokoragi assure qu'en concertation avec ses collègues du parti vert et blanc, ils “ne siégeront pas avec La République en Marche”. Difficile en revanche d'affirmer dès aujourd'hui où pourraient siéger les candidats A Here ia Porinetia. “Il y a des parlementaires issus des outre-mers pourquoi ne pas former un groupe.” Siéger dans les rangs de la Nouvelle union populaire écologique et sociale ? “C'est encore en discussion. Si c'est dans l'intérêt de la Polynésie, pourquoi pas”, glisse le candidat.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 23 Mai 2022 à 21:09 | Lu 209 fois