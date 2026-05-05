

Légère diminution des importations en 2025

Tahiti, le 3 juin 2026 - La valeur des importations civiles décroit de 2 % en 2025 tandis que celle des exportations locales est en hausse de 11 %, constate l’Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) dans une note publiée mercredi.



Entre les quatrièmes trimestres 2024 et 2025, la valeur des importations civiles recule de 8 % en raison de la baisse des importations à destination des entreprises (- 15 %), plus marquée que celle à destination des ménages, constate l’ISPF dans une note conjoncturelle publiée mercredi. La baisse des importations à destination des ménages s’expliquant par la baisse des importations de biens de consommation (- 6 %) et, dans une moindre mesure, par celle des produits automobiles (- 7 %).



En cumul depuis le début de l’année, la valeur des importations civiles diminue de 2 %, tandis que la valeur des importations à destination des entreprises recule de 4 % et celle des biens d’équipement de 7 %.



Exportations en hausse



La valeur des exportations locales croît de 11 % sur 2025, en partie grâce, au quatrième trimestre, à une hausse exceptionnelle des exportations d’œuvres d’art. Dans le même temps, la baisse des valeurs des exportations de perles de culture brutes et de noni atténue la croissance du total des exportations locales l’an dernier. Sur l’année 2025 les exportations de noni reculent de 79 % en valeur et de 91 % en volume. Sur la même période, les exportations de perles de culture brutes progressent de 16 % en valeur (790 francs le gramme) et de 32 % en volume.



Au quatrième trimestre 2025, les exportations de poissons sont stables en valeur et en hausse de 20 % en volume par rapport à 2024 sur la même période. Le prix au kilogramme de poissons sur le quatrième trimestre 2025 est de 1 070 francs, soit une baisse de 17 % par rapport au quatrième trimestre 2024. Mais en cumul depuis le début de l’année, les exportations de poissons reculent de 31 % en valeur et de 20 % en volume.



Dans une moindre mesure, la valeur des exportations est portée par les exportations d’huile de coprah (+89 % en valeur et +10 % en volume) et de vanille. La valeur des exportations d’huile de coprah double et celle de la vanille augmente de 28 %. Le prix au kilogramme de l’huile de coprah s’établit en 2025 à 230 francs (+ 56 %) et celui de la vanille est de 57 600 francs (- 2 %). Enfin, en cumul les exportations de monoï régressent de 16 % en valeur et de 18 % en volume, tandis que sur l’année 2025, la valeur des exportations de nacres est en baisse de 9 % pour un volume d’exportations équivalent à 2024.

Rédigé par Source ISPF le Mercredi 3 Juin 2026 à 09:24 | Lu 225 fois



