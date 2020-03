Le vote permis jusqu'à 20 h dans quatre communes de Tahiti

Tahiti, le 11 mars 2020 - Dimanche, pour le premier tour de scrutin des municipales, les bureaux de vote de Polynésie française fermeront en principe à 18 heures. Mais dix communes font exception jusqu’à 19 heures et quatre jusqu'à 20 heures, à Faa’a, Arue, Paea et Taiarapu-Ouest.



Pour le premier tour des élections municipales, ce dimanche 15 mars, les électeurs des 241 bureaux de vote des 48 communes de Polynésie française seront en principe accueillis de 8 heures à 18 heures dans la plupart des bureaux de vote. Quatorze communes font cependant exception à cette règle.



Les bureaux de vote seront en effet ouverts de 8 heures à 19 heures dans dix communes polynésiennes : Punaauia ; Pirae ; Mahina ; Taiarapu-Est ; Moorea-Maiao ; Bora Bora ; Uturoa. Les bureaux fermeront également à 19 heures sur l’île de Rikitea, aux Gambier et à Rurutu, dans l’archipel des Australes.



Le vote sera possible de 8 heures à 20 heures dans quatre communes de Tahiti, à Faa’a, Arue, Paea et Taiarapu-Ouest.



Rappelons que chaque électeur doit être en mesure de présenter au président du bureau, au moment du vote, un titre justifiant de son identité, dans les communes de plus de 1000 habitants : carte nationale d'identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans ; passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans ; carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ; carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ; carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ; carte d'identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ; carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires; permis de conduire ; carte vitale avec photographie.



Dans les communes de moins de 1000 habitants, l’électeur n’est pas tenu de présenter une pièce d’identité. Il convient simplement au président du bureau de vote de constater qu’il connaît la personne qui se présente ou, à défaut, d’obtenir son identité par tout moyen à sa convenance.