Le voilier abandonné de Moorea totalement démantelé

Elle devait ensuite procéder au démantèlement du navire lui-même, incluant la découpe de l'épave et la remise en état du site. Elle devait enfin transférer l'ensemble des déchets vers un centre de traitement agréé, en l’occurrence le CRT de Motu Uta. L’opération se sera déroulée en moins d’une semaine.



Ce navire, inoccupé depuis plusieurs années, avait fini par échouer sur le rivage et n’avait plus de propriétaire formellement identifié depuis le décès de son dernier occupant. Son état délabré et l'absence d’étanchéité de sa coque en faisait une épave qu'il importait de dépolluer et de démanteler en urgence avant la saison cyclonique. Préalablement aux opérations de démantèlement, la DPAM avait du enclencher une procédure de déchéance des droits du propriétaire et mettre en oeuvre une autorisation de prise en charge de l’opération de retrait par la Polynésie française.