Le transit des passagers de French Bee à San Francisco simplifié

PAPEETE, le 31 août 2019 - Dans un communiqué de presse, la compagnie aérienne French Bee annonce une simplification de son transit à San Francisco, à compter du 4 septembre. Les passagers n’auront plus besoin de récupérer leurs bagages de soute.



Jusqu’ici, les passagers de French Bee, qui effectuaient un voyage entre Paris et Papeete, devaient récupérer leurs bagages en soute lors de leur transit à l’aéroport de San Francisco (SFO). Une procédure que n’auront plus à effectuer les passagers à compter du 4 septembre.



En effet, dans un communiqué, la compagnie française low cost annonce que le transit à SFO sera simplifié et sera identique à celui d’Air Tahiti Nui et d’Air France, avec un passage à l’immigration (ESTA obligatoire) et aux postes de contrôles de sécurité “TSA Security“. Une carte de transit orange sera remise aux passagers à la sortie de l’avion et des agents de la compagnie les accompagneront tout au long du parcours de transit.



En revanche, notons que les passagers n’auront plus accès à leurs bagages en soute pendant l’escale à SFO.