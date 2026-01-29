

Le trafic reprend de l’altitude à Tahiti-Faa’a

Tahiti, le 24 février 2026 — Plus de 123 000 passagers en un mois et près de 1 900 vols réguliers : l’aéroport international de Tahiti-Faa’a entame 2026 sur une dynamique positive. Cette progression est portée par les liaisons inter-îles, tandis que les grandes routes internationales se réorganisent sans perdre en attractivité.





L’année 2026 débute sous de bons auspices pour l’aéroport de Tahiti-Faa’a. En janvier, la plateforme a accueilli 123 808 passagers réguliers, soit une augmentation de 4 % par rapport au même mois de 2025, selon un communiqué transmis par ADT (Aéroports de Tahiti) ce mardi. Dans le même temps, les mouvements d’avions réguliers ont progressé de 9 %, atteignant 1 888 rotations sur le mois.



Cette vitalité s’appuie avant tout sur la vitalité du réseau domestique, qui confirme son rôle de colonne vertébrale du transport aérien local. Les liaisons inter-îles totalisent 63 065 passagers, en hausse de 5 % sur un an, tandis que les mouvements d’appareils sur ces lignes bondissent de 11 %. Une performance qui traduit à la fois la demande soutenue des résidents et l’activité touristique intérieure.

À l’international, la progression est plus modérée mais reste positive. Les vols réguliers ont transporté 60 743 passagers, soit +3 % en un an, pour une hausse limitée à +1 % du nombre de mouvements. Les grandes liaisons long-courriers continuent de structurer l’activité, avec toutefois une légère redistribution des flux entre les principales destinations transpacifiques.



Los Angeles reste en tête, Paris-CDG gagne du terrain



Los Angeles demeure la première porte d’entrée vers la Polynésie avec 24 % du trafic international, même si sa part recule par rapport à 2025. Paris-Charles-de-Gaulle gagne du terrain et représente désormais 19 % des passagers, confirmant le poids croissant de la métropole dans les échanges. Auckland reste stable à 21 %, tandis que San Francisco progresse légèrement à 13 %.

Les autres escales affichent globalement une situation stable. De petites hausses sont observées vers Nouméa, Seattle ou Narita, alors que Honolulu, Paris-Orly et Rarotonga se maintiennent à des niveaux comparables à l’an dernier. À noter en revanche la suspension de la desserte de Nadi depuis le 6 janvier 2026, un élément susceptible d’influencer les flux régionaux dans les mois à venir.



Au final, ce premier mois de l’année confirme une orientation favorable pour la principale porte d’entrée aérienne du territoire. Entre dynamisme du trafic inter-îles et stabilité des liaisons internationales, Tahiti-Faa’a aborde 2026 avec des perspectives solides, tant pour le tourisme que pour la mobilité des Polynésiens.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mardi 24 Février 2026 à 08:51 | Lu 450 fois



