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Le trafic aérien reste stable en février


Le trafic aérien reste stable en février
Tahiti, le 24 mars 2026. L’aéroport de Tahiti - Faa’a a enregistré 105 924 passagers réguliers en février 2026 , un niveau quasi inchangé par rapport à février 2025 ( +0,3 % ).

Le trafic domestique progresse de 3 % et représente désormais 55 % du flux total , tandis que l’ international recule de 3 % , soit 1 414 passagers en moins. Sur les deux premiers mois de 2026 , le trafic cumulé atteint 228 767 passagers , en hausse de 2 % . La croissance est principalement tirée par le segment domestique (+4 %) , alors que l’international reste en léger retrait ( – 1 % ), pénalisé notamment par la fin des opérations de Delta Air Lines et l’arrêt de la desserte Seattle. Certaines liaisons se distinguent toutefois, dont Nouméa (+77 %) , Rarotonga (+29 %) ou encore Paris - CDG (+10 %).

Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 24 Mars 2026 à 17:04 | Lu 150 fois
           


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