Le tournoi inter-resto rapporte 300 000 Fcfp aux associations

Tahiti, le 28 novembre 2022 - La deuxième édition du tournoi inter-resto organisé, ce dimanche au stade d'Excelsior, a rassemblé une dizaine d'établissements. L'événement a permis de lever 300 000 Fcfp en faveur de l’association Te Vai-ete, du Conseil des femmes et de la Ligue contre le cancer.



Loin du Qatar et du faste de la Coupe du monde de football, Bastien Frejabise a organisé, dimanche au stade d'Excelsior, la deuxième édition du tournoi inter-resto. Le but de l'événement était de rassembler un maximum de personnes issues du monde de l’hôtellerie/restauration afin de passer un moment de partage mais surtout de lever des fonds afin en faveur des associations.



Lire aussi >> Tournoi Inter-restau : Pascal Vahirua parraine un tournoi amical



Ce dimanche une dizaine d'établissement ont joué le jeu : la Brasserie des Remparts, O’restaurant, l’Annexe, le Baroof, la brasserie Hoa, la BRAPAC, Urban Café (le groupe TRINITY), l’Intercontinental, Le White/Lapizeria, Fenua pro Bartender et Les 3 Brasseurs. Des personnalités, comme le père Christophe et l'ancien international français, Pascal Vahirua, étaient également présents pour l'événement.



À l'arrivée, grâce aux frais d'inscriptions des équipes, c'est un peu plus de 300 000 Fcfp qui ont pu être récoltés grâce au tournoi. Cet argent sera renversé à l'association Te Vaiete, au Conseil des femmes et à la Ligue contre le cancer. Loin du Qatar et du faste de la Coupe du monde de football, Bastien Frejabise a organisé, dimanche au stade d'Excelsior, la deuxième édition du tournoi inter-resto. Le but de l'événement était de rassembler un maximum de personnes issues du monde de l’hôtellerie/restauration afin de passer un moment de partage mais surtout de lever des fonds afin en faveur des associations.Ce dimanche une dizaine d'établissement ont joué le jeu : la Brasserie des Remparts, O’restaurant, l’Annexe, le Baroof, la brasserie Hoa, la BRAPAC, Urban Café (le groupe TRINITY), l’Intercontinental, Le White/Lapizeria, Fenua pro Bartender et Les 3 Brasseurs. Des personnalités, comme le père Christophe et l'ancien international français, Pascal Vahirua, étaient également présents pour l'événement.À l'arrivée, grâce aux frais d'inscriptions des équipes, c'est un peu plus de 300 000 Fcfp qui ont pu être récoltés grâce au tournoi. Cet argent sera renversé à l'association Te Vaiete, au Conseil des femmes et à la Ligue contre le cancer.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 28 Novembre 2022 à 17:43 | Lu 74 fois