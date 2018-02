Le tourisme nautique aux îles Sous-le-Vent se porte bien

Papeete, le 3 février 2018- La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau et l'administrateur d'Etat des îles du Vent et des îles Sous le Vent, Raymond Yeddou, se sont rendus, à Raiatea, ce vendredi, à l'occasion de la troisième rencontre du tourisme nautique aux îles Sous-le-Vent, organisée à l'initiative du ministère du Tourisme et de la subdivision administrative des îles Sous-le-Vent. Les précédentes éditions s'étaient déroulées en 2010 et 2012.



Les sept communes de l'archipel, Bora Bora, Huahine, Maupiti, Taha'a, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa, la circonscription administrative des îles Sous-le-Vent, le service du tourisme, la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers, le Port autonome de Papeete, Tahiti Tourisme ainsi que des organisations professionnelles et des acteurs privés ont également participé à cet évènement.

Cette rencontre a été l'occasion de faire un point de situation sur les cinq dernières années, concernant les quatre principales activités nautiques identifiées. Chacune affiche une croissance significative : la plaisance touristique avec 40% de fréquentation supplémentaire, le charter nautique avec une augmentation de 15% de la flotte, le yachting avec une augmentation de 20% du nombre de navires, ainsi que la croisière avec une augmentation de 100% de l'activité en général, qui constitue une ressource économique majeure. Les retombées économiques de l'ensemble de ces segments dépassent les 16 milliards de francs en 2016.

Le service du tourisme a également présenté lors de cette réunion, « La Route des 36 mois », un circuit maritime pour les navires de plaisance en Polynésie française, afin de diversifier les flux et encourager les navires étrangers à sillonner plus longuement les eaux polynésiennes. Le Port autonome de Papeete a expliqué les différents projets qu'il compte développer sur Uturoa dans les prochains mois. La subdivision administrative des îles Sous le Vent a présenté, commune par commune, l'état des infrastructures d'accueil déjà financées au titre du Contrat de projets. Et le Tahiti Tourisme a détaillé ses différentes actions de promotion du tourisme nautique à l'international.