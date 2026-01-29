

Le tourisme, moteur de croissance

Tahiti, le 20 février 2026 - Selon les dernières données publiées par l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), la Polynésie française a accueilli 75 539 touristes au deuxième trimestre 2025, soit une hausse de 12,4 % sur un an. Cette progression, portée par l’hébergement terrestre marchand et la reprise du transport aérien, s’accompagne d’effets positifs sur l’emploi, malgré une évolution plus contrastée du secteur des croisières.



La fréquentation touristique au Fenua poursuit sa progression, marquée par une hausse du nombre de visiteurs, une reprise du transport aérien, une progression de l’emploi et des évolutions contrastées dans le tourisme de croisière.



Entre avril et juin 2025, 75 539 touristes ont été accueillis sur le territoire, soit une augmentation de 12,4 % par rapport à la même période en 2024. Cette progression s’explique principalement par la forte hausse de la fréquentation en hébergement terrestre marchand.



La clientèle nord-américaine demeure un moteur essentiel de cette croissance, aux côtés de la clientèle française, également en progression. Cette dynamique confirme l’attractivité internationale de la destination, soutenue par une offre touristique diversifiée et une meilleure accessibilité.



Au total, 85 597 visiteurs ont été recensés sur le territoire au cours du trimestre, excursionnistes compris, confirmant une tendance globale orientée à la hausse, selon l’ISPF.



Le secteur des croisières présente une évolution nuancée. Sur le long terme, la fréquentation reste en hausse par rapport à 2022, avec un passage de 12 644 croisiéristes cette année-là à plus de 13 000 au deuxième trimestre 2025.



Toutefois, la comparaison avec 2024 montre une légère baisse du nombre de croisiéristes. La diminution des escales de navires de croisière transpacifiques a notamment entraîné un recul des excursionnistes maritimes.

Des prix plus élevés dans le transport aérien La progression du tourisme s’appuie également sur une reprise marquée du trafic aérien international. Le nombre de vols a atteint 481 rotations au deuxième trimestre 2025, contre 427 un an plus tôt.



Cette hausse s’accompagne d’une augmentation du nombre de passagers transportés ainsi que de l’offre de sièges disponibles. Le renforcement des liaisons aériennes contribue directement à l’augmentation de la fréquentation touristique et à l’ouverture du territoire vers ses principaux marchés émetteurs.

Des retombées économiques positives et des emplois en hausse La bonne santé du secteur se reflète également sur le plan économique. Le nombre d’emplois liés au tourisme a progressé pour dépasser 14 000 salariés en juin 2025, soit une hausse d’environ 5 % sur un an.



Plusieurs activités bénéficient de cette dynamique, notamment l’hébergement, les services de transport de voyageurs et les activités récréatives, dont les chiffres d’affaires affichent une croissance significative. Le tourisme confirme ainsi son rôle central dans l’économie locale et son impact direct sur l’emploi.



Malgré la hausse de la demande, les prix hôteliers restent globalement stables. Cette stabilité tarifaire pourrait contribuer à maintenir l’attractivité de la destination dans un contexte de concurrence internationale accrue.



En revanche, pour le transport aérien international au départ de Tahiti, l’ISPF observe une augmentation générale des indices de prix.



L’ensemble des indicateurs témoigne d’une reprise solide du tourisme en Polynésie française, avec une belle hausse du nombre de visiteurs.

