Le tourisme entre en résilience à Raiatea

A ce sentiment d'impuissance s'ajoute celui de colère de la part des professionnels rencontrés qui malgré un exercice plus que morose se voient réclamer par les administrations, pourtant parfaitement au courant de la situation, impôts, taxes foncières…

À l'inverse les aides du Pays ou de l'État arrivent au compte-goutte, quand elles arrivent. Si comme nous l'a signalé la présidente de l'association de la petite hôtellerie de Raiatea-Tahaa, Marie-Claude Rajaud :"il suffit que vous ayez dépassé de quelques milliers de francs le plafond des revenus pour ne plus être éligible à l'aide! Pour en revenir à la situation actuelle, on ne comprend pas à quoi servent les vaccins si avec cette précaution on ne peut pas voyager. En ce qui concerne la clientèle locale, déjà il faut qu'elle accepte de voyager dans les archipels, quand bien même elle le ferait en masse, ça ne remplacera jamais les 80 % de l'extérieur. Pour ceux qui ont des revenus autres que leurs commerces, ça pourra encore aller, mais pour les autres…2021 s'annonce très morose. Le salon virtuel du tourisme qui se clôture en fin de semaine devrait être le reflet de cette morosité. Et encore il faut faire le distinguo entre hôtellerie et restauration, ces derniers ayant plus de facilités pour tirer leur épingle du jeu que l'hébergement. Personnellement avec la fermeture du marae la semaine dernière en restauration j'ai fait… 8000 Fcfp de recettes!"

A défaut de réouverture des frontières, tout au moins métropolitaines, les professionnels dépendant du tourisme ont l'espoir, même s'il est mince, que des accords de circulation sous condition (vaccins, quarantaine, etc.) pourront être pris pour tenter de ne pas couler ce secteur très porteur de l'économie locale, et des emplois. Sinon ils attendant à minima des aides conséquentes pour ne pas mettre la clef sous la porte.