

Le tonton violeur et ses victimes analysés par les psys

Tahiti, le 21 octobre 2025 - Le procès du “tonton violeur” se poursuit aux assises. Et à l'occasion de cette deuxième journée d'audience, psychiatres et psychologues ont été entendus tour à tour afin de dresser le bilan des examens psychologique de l'agresseur et de ses trois victimes. Le verdict est attendu ce mercredi et l'accusé encourt jusqu'à 20 ans de prison.



Deuxième jour de procès pour le “tonton violeur en récidive”, ce mardi, à la cour d'assises de Papeete. Pour rappel, jusqu'à mercredi, un homme de 52 ans est jugé pour viol et agressions sexuelles sur trois mineurs : Ariinui, Tevai et Baptiste (noms d'emprunt). Le premier s'étant fait tripoter à plusieurs reprises avant de se faire sodomiser par l'agresseur, son oncle. Le deuxième, quant à lui, a subi une fellation forcée tandis que le troisième a pu s'échapper avant que les choses n'aillent plus loin. Une affaire particulièrement dérangeante dans la mesure où celle-ci intervient quelques années après que l'homme a été arrêté et écroué pour avoir violé et mis enceinte sa belle fille de 12 ans. Et si l'individu a déjà été jugé pour ces faits et qu'il ne comparait cette fois que pour le viol et les agressions sexuelles sur les trois mineurs, difficile pour la cour et les jurés de passer outre ces circonstances. Même si, pour cette deuxième journée d'audience, l'intervention des experts psychiatre et psychologue a largement monopolisé les débats.



En effet, ces derniers ont été entendus tour à tour, en visioconférence, afin de dresser le bilan de l'analyse psychiatrique de l'accusé et d'évoquer l'état du psychisme des victimes après leur agression. Catégoriques, les experts soulignent un fonctionnement intellectuel “dans la normale” en ce qui concerne l'homme de 52 ans, ainsi que de “bonnes capacités sociales”. En revanche, ceux-ci dénotent un penchant pour la victimisation, et une incapacité à contrôler ses pulsions sexuelles. Des traits largement expliqués par un passé chaotique où l'individu, après s'être fait violer à l'âge de 14 ans par un voisin, a choisi de devenir “raerae” et de se prostituer pendant quatre ans. Néanmoins, l'inquiétude des spécialistes portent essentiellement sur le fait que “son rapport à la loi indique que celle-ci est reconnue mais n'est pas intériorisée, et qu'il lui est difficile de se mettre des limites”. Un argument étayé par le fait que l'homme se décrit comme s'il était dans une relation d'égal à égal avec ses victimes, malgré la différence d'âge et sa place en tant qu'adulte. Pour autant, le tonton est capable de reconnaître ses tendances pédophiles, ce qui constitue déjà “un premier pas” selon les experts.



Du côté des jeunes victimes, les conséquences sont réelles. Ariinui fait état d'un choc affectif et d'une anxiété désormais greffée à sa personnalité. Et s’il sait “donner l'impression que ça va”, le jeune homme a déjà eu des pensées suicidaires depuis ces événements. Pour ce qui est de Tevai, il éprouve, jusqu'à ce jour, un profond sentiment de honte et de culpabilité pour avoir eu une “réaction physique” en dépit de son absence de consentement. Même si, selon les spécialistes, ce phénomène s'explique très simplement : “Il y a une grande différence entre plaisir physique et plaisir psychologique. (...) Le corps a ses réflexes.” Une explication qui ne semble pas suffire à la victime qui devra très certainement être suivie à l'avenir. Quant à Baptiste, s'il ne montre aucun trouble flagrant, les spécialistes alertent sur un potentiel processus de refoulement profond qui pourrait très bien éclater plus tard. Une inquiétude fondée puisque le jeune homme a été le seul des trois à pleurer à la barre. Le verdict doit être rendu mercredi. Le tonton violeur encourt jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle.



Rédigé par La rédaction le Mardi 21 Octobre 2025 à 16:46 | Lu 394 fois



