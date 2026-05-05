

Le tatouage fait sa grand-messe à Vairai

Tahiti, le 3 juin 2026 - Le Pacific Tātau Festival a ouvert mercredi après-midi avec l’accueil des délégations étrangères qui participent à la manifestation. Jusqu’à dimanche, autour de 800 visiteurs sont attendus au parc Vairai pour cette grand-messe du tatouage traditionnel.



C’est parti pour cinq jours dédiés à l’art du tatouage et aux savoir-faire traditionnels, au parc Vairai. Inauguré mercredi, le Pacific Tātau Festival 2026 est accueilli jusqu’à ce dimanche au jardin public de Punaauia, de 9 à 19 heures.



Mercredi, pour l’ouverture de ce festival culturel, une cérémonie était organisée pour l’accueil des délégations venues représenter l’art du tatouage dans les cultures aborigènes de Nouvelle-Zélande, de Taïwan et de Fidji. Une quinzaine de tatoueurs invités, porteurs des spécificités de leur tradition locale, pour se joindre à ceux de Tahiti, Moorea et Rangiroa et permettre au festival de proposer 28 stands dédiés à cet art régional.



Après l’accueil sur la plage de Vairai, au son des pahu et des vivo, tout juste débarquées de la pirogue double Fa’afa’ite, les délégations invitées étaient ensuite conviées à une cérémonie du ‘ava pour lancer officiellement la manifestation.



Échanges et partage



“C’est un projet que l’on avait déjà voulu mettre en place en 2019. On avait dû le mettre en sommeil à cause du Covid”, explique Octave Tepa, membre de l’association organisatrice. L’enjeu pour l’association Polynesia Tātau est de créer un événement propice à un partage culturel. “À travers leurs connaissances du tatouage mais de l’artisanat également”, complète l’organisateur. “C’est un échange culturel. Ils vont partager leurs connaissances sur l’art du tatouage. Beaucoup de styles sont représentés et plusieurs manières de tatouer.”



Cet échange culturel concernera également l’artisanat. Le festival accueille pendant cinq jours plus de 60 artisans locaux et cinq venus avec les délégations régionales.



En marge de ces échanges, les amateurs qui le souhaitent auront bien sûr la possibilité de se faire tatouer.



Dès jeudi, le village artisanal installé pour ce festival du tatouage ouvre de 9 à 19 heures. Le festival organise le “Pacific Heritage & Strengh Day” avec des démonstrations de tressage, de sculpture, de tatouage traditionnel et des initiations aux sports traditionnels.



Vendredi, la journée s’ouvrira sur le thème “Pacific Artisan Day” avec diverses démonstrations au programme et un mini-concert de Teiva LC de 15 à 18 heures. Samedi, le Pacific Tātau Festival sera en outre le siège de la dernière journée du championnat de sports traditionnels tū’aro mā’ohi. Un concert de Manahune est programmé de 19 h 45 à 21 h 45. Enfin, dimanche de 10 à 17 heures, le public pourra assister à une présentation des techniques de tatouage, des éléments symboliques de cette tradition avec la possibilité d’échanger avec des tatoueurs du Pacifique durant le Tātau Live Session.



Cette première édition du Pacific Tātau Festival prévoit d’accueillir près de 800 visiteurs jusqu’à dimanche selon les prévisions modestes des organisateurs.



Les temps forts du festival • Vendredi 5 juin

Concours Artisanat du Pacifique avec trois prix prévus pour récompenser les meilleurs artisans et créations.



• Samedi 6 juin

Tuʻaro Māʻohi – Dernière étape du Championnat de Tahiti, avec plusieurs disciplines traditionnelles et remises de prix aux champions.



• Samedi 6 et dimanche 7 juin

Concours de tatouage (Tātau) mettant en compétition plusieurs artistes tatoueurs locaux et internationaux autour de différentes catégories artistiques et culturelles.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mercredi 3 Juin 2026 à 18:19 | Lu 208 fois



