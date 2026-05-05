

Le taekwondo polynésien rayonne à Los Angeles

Tahiti, le 20 mai 2026 - L’International Taekwondo Festival 2026, qui s’est tenu à Los Angeles en fin de semaine dernière, a été marqué par la brillante performance de la délégation polynésienne qui a décroché 59 médailles, dont 40 en or, avec une soixantaine de compétiteurs. Le taekwondo polynésien a signé une performance éclatante sur la scène américaine.



Le taekwondo polynésien participe sans discontinuer depuis 2012 à l’International Taekwondo Festival organisé par le Grand Maître Yong In Cheon, figure emblématique de la discipline. L’événement se tient chaque année au mois de mai au complexe City of Industry de Los Angeles. Le volume de la délégation varie d’une année sur l’autre et elle était particulièrement étoffée en 2025 avec une centaine de participants. Mais les déplacements à l’étranger ont été nombreux depuis le début de la saison pour le taekwondo polynésien et la délégation qui a fait le voyage à Los Angeles la semaine dernière était moins conséquente que lors de certaines années passées, mais elle était tout de même constituée d’une soixantaine d’athlètes.



Le déplacement en Californie est réservé aux jeunes licenciés de la Polynesia Taekwondo, dont l’âge variait de 5 à 18 ans cette année. Une délégation moins étoffée donc en 2026, mais un ratio exceptionnel entre nombre d’engagés et présence sur les podiums. 59 médailles dont 40 en or pour une soixantaine de participants, difficile de faire mieux, d’autant que la 30e édition de l’lnternational Taekwondo Festival, qui dispose d’une surface impressionnante avec onze aires de combat, a mis en scène 890 compétiteurs représentant les États-Unis, le Mexique, l’Inde et les Philippines.



Les quatre clubs tahitiens représentés à Los Angeles – Nahiti, Surpass, Excelsior et HVM – ont tous eu des licenciés récompensés pour un total de 40 médailles d’or, 8 d’argent et 11 de bronze. Les jeunes polynésiens se sont distingués en combat mais aussi en poomsae, une forme de travail conventionnelle représentant un combat codifié et dirigé à l’image des katas en karaté ou judo.

Andrew Lai Koun Sing honoré



L’excellente performance polynésienne est d’abord collective, mais on doit tout de même mettre en exergue l’un de ses éléments qui s’est particulièrement distingué. Andrew Lai Koun Sing (15 ans), le fils d’Alfred Lai Koun Sing, le président de la Polynesia Taekwondo, a été sacré meilleur athlète masculin du tournoi et a reçu une plaque d’honneur après sa victoire dans la catégorie World Class Junior -59 kg.



Alfred Lai Koun Sing a tiré le bilan du déplacement à Los Angeles : “J’emmène chaque année une délégation de jeunes combattants à Los Angeles car ça leur permet de découvrir une compétition internationale d’envergure et de rencontrer des adversaires différents par rapport à ceux qu’ils côtoient régulièrement à Tahiti. Notre élite a pour sa part l’habitude des déplacements et c’est pour cela que je privilégie les jeunes licenciés pour le déplacement en Californie. C’est un budget raisonnable pour la fédération malgré le volume de la délégation car les clubs et les parents financent en grande partie le voyage. Les résultats sont remarquables cette année en nombre de médailles par rapport au nombre de combattants que nous avons présentés et en plus, Andrew Lai Koun Sing a été désigné meilleur combattant masculin du tournoi en cadet/junior. La préparation technique de nos athlètes a payé au-delà de nos espérances. Et ça confirme que le taekwondo polynésien possède un solide réservoir de combattants et que le renouvellement de l’élite est assuré à l’avenir. La Polynesia Taekwondo tient à remercier chaleureusement les athlètes pour leur comportement exemplaire, les staffs techniques pour leur encadrement de haut niveau, ainsi que les familles et partenaires dont le soutien permanent a rendu cette aventure possible.”

Un autre déplacement en Australie



Nombre des athlètes présents à Los Angeles vont bientôt fouler les tapis locaux en compétition à l’occasion de l’Excelsior Taekwondo Cup qui aura lieu le samedi 6 juin au complexe sportif d’Excelsior à La Mission. Mais un autre déplacement se profile pour le taekwondo du Fenua qui sera représenté à l’Open d’Australie du côté de Gold Coast du 18 au 21 juin. Outre des représentants de clubs, une bonne partie de la présélection tahitienne en préparation pour les Jeux du Pacifique 2027 devrait faire le déplacement en Australie. Tahiti a déjà brillé en Australie fin mars dans le cadre des Oceania 2026 et devrait encore confirmer la bonne dynamique de ses taekwondoïstes à Gold Coast. La sélection tahitienne, déjà performante aux Jeux du Pacifique 2023 aux îles Salomon, a tous les atouts pour faire encore mieux à domicile dans 14 mois.



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 20 Mai 2026 à 18:16 | Lu 302 fois



