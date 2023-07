Le syndicat de la fonction publique règle ses comptes

Tahiti, le 5 juillet 2023 – Après l’éviction de plusieurs chefs de service depuis la mise en place du nouveau gouvernement, le syndicat de la fonction publique a fait savoir, par voie de communiqué, qu’il se réjouissait de ces départs.



Le doigt sur la couture, le syndicat de la fonction publique polynésienne a envoyé, mercredi 5 juillet, un communiqué pour dire “bon débarras” après les évictions de certains chefs de service. Une situation tout à fait normale selon le syndicat qui “s’étonne qu’aucune évocation ne se soit faite des raisons objectives qui ont amené aux fins de fonctions de bien des chefs de service ou de certains employés du précédent gouvernement. Car les chefs révoqués ne l’ont pas été pour des raisons d’appartenance politique."



Un communiqué qui tombe le jour-même du départ de la directrice du travail, Valérie Bepoix, sur rapport de Vanina Crolas, ministre de la Fonction publique, de l’Emploi, du Travail et de la Modernisation de l’administration.



Plus loin dans son communiqué, le syndicat de la fonction publique revient sur le “taui” de 2004 qui avait laissé “la plupart des chefs de service en poste” dont “un certain nombre d’entre eux, totalement inféodés au Tahoera’a, avaient continué de prêter allégeance à Monsieur Flosse en faisant parvenir à ses élus un nombre incalculable de documents confidentiels normalement destinés aux nouveaux gouvernants.”

“Plus de légitimité” Au garde-à-vous, le syndicat poursuit son évocation en parlant au passé de “ces personnes hautement politisées” qui avaient “bafoué toutes les règles administratives, oubliant qu’elles étaient au service de la population et des nouveaux dirigeants avant d’être au service de l’ancienne majorité politique”, ce que le syndicat démontre à merveille par cette missive.



Prenant exemple du “bilan tout à fait désastreux” en tant que cheffe de service de Caroline Tang, le syndicat de la fonction publique “se félicite donc de voir certains ‘chefs de sévices’ écartés de fonctions dans lesquelles ils n’avaient plus de légitimité, depuis parfois bien longtemps.”



Le syndicat pondère sa missive en concluant être “très vigilant avec les nouveaux nominés, car quelle que soit la couleur politique, il ne faudrait pas que des comportements nuisibles au fonctionnement et/ou à l’image de notre administration soient remplacés par d’autres portant atteinte également aux agents de la fonction publique.”



Pas tendre avec ses collègues fonctionnaires d'État, “le syndicat de la fonction publique demande d’éviter le recrutement de fonctionnaires d’État détachés et surpayés qui considèrent bien souvent avec un certain mépris les agents locaux et font comme si nos lois étaient décoratives.”

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 5 Juillet 2023 à 20:17 | Lu 1363 fois