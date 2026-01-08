

Le surf polynésien fête ses champions

Tahiti, le 16 janvier 2026 - Après une année 2025 remplie de succès, la Fédération tahitienne de surf (FTS) a profité de ce mois de janvier pour clore la saison. Des jeunes jusqu’aux masters, toute la famille du surf polynésien s’était donné rendez-vous jeudi soir au Kon Tiki pour partager un moment autour de ses champions. Entre bilan et futurs projets, la FTS s’apprête à vivre une année intense.



La fin de l’année a été tellement dense pour le surf polynésien que la Fédération tahitienne de surf (FTS) a dû attendre ce mois de janvier pour remettre les trophées des différents championnats. Une cérémonie à la hauteur des succès glanés par le surf local en 2025. De nombreux champions et championnes, toutes catégories confondues, étaient présents pour célébrer une saison pleine. Entre le retour du QS (Qualifying Series), étape WSL de la région Hawaii/Tahiti Nui à Papara, le lancement du projet Héritage, les deux compétitions à Teahupo’o dont la mythique Lexus Tahiti Pro, la FTS n’a pas chômé.



“Après l’élection de la nouvelle équipe en 2023, on a eu une année de transition où il a fallu s’imprégner du fonctionnement d’une fédération. C’était nouveau pour certains d’entre nous, donc on a dû apprendre les rouages. Après avoir géré une année olympique, on a pu commencer à mettre en place les projets sur lesquels on avait travaillé, comme la modification du championnat, qui a très bien fonctionné. On a pu organiser une étape à Teahupo’o qui a été un moment fort de la saison. On a aussi eu la clôture et le lancement de la saison QS, qui nous a demandé énormément d’investissement, mais qui a été un vrai succès puisqu’elle nous a permis de qualifier trois Tahitiens sur les Challenger Series (deuxième division du surf mondial) : Mihimana Braye, Kiara Goold et Aelan Vaast. On est contents d’avoir lancé le projet Héritage, qui va bien sûr continuer cette année pour le plus grand bonheur de nos jeunes à haut potentiel. Notre déplacement en équipe à Hawaii en fin d’année a aussi été une belle expérience qui a permis à nos surfeurs de briller grâce à cette cohésion d’équipe qui s’était créée. L’aventure de nos jeunes aux championnats du monde ISA nous a comblés de bonheur, au vu de leurs résultats et compte tenu de leur jeune âge”, explique Kevin Bourez.



Une dynamique portée par le premier cadre technique de la fédération, dont l’investissement et les compétences laissent entrevoir une année 2026 dans la continuité. “Cette année, on va poursuivre les projets lancés l’année dernière. C’est très motivant de voir que tout se met en place petit à petit et que ça se passe bien. On va aussi avoir une étape des QS à Taapuna en remplacement de Rangiroa. Ce sera l’ouverture de la saison et, une semaine après, l’étape de Papara. On espère que ce sera une réussite et que nous aurons la chance d’accueillir beaucoup de Tahitiens et de Hawaiiens.”



Des lauréats inspirants



Avant d’attaquer cette nouvelle saison, il fallait récompenser les riders, qu’ils affrontent les vagues en surf, bodyboard, bodysurf, kneeboard ou encore stand-up paddle. Des championnats complets réunissant tous les amoureux de la glisse, une initiative qui a fait de cette soirée un beau moment de partage. Toutes les générations étaient présentes puisque les championnats polynésiens sont ouverts à tous. Des enfants de moins de 10 ans aux masters +60 ans, les champions ont défilé au rythme des récompenses. Sous l’œil bienveillant du champion Kauli Vaast, venu partager un moment avec sa famille du surf polynésien, on a observé chez les filles le duo d’amies Miliani Simon et Raipoe Chapelier, qui a fait des étincelles toute la saison. Les inséparables se sont suivies au fil des compétitions et ont créé une émulation sur l’eau qui a ravi le public.



“On est de très bonnes amies, on fait tout ensemble, donc c’est top de s’affronter. On sait que lorsqu’on est en compétition, on va tout donner pour gagner, mais ça ne gâche pas notre amitié. Au contraire, ça nous pousse à nous surpasser. Et quand ça ne se passe pas bien pour l’une d’entre nous, on est là pour la soutenir”, confiaient les deux jeunes filles.



Du côté des garçons, Liam Sham Koua a encore prouvé qu’il faisait partie des tout meilleurs, tout comme les jumeaux Haumani, Toaura et Haunui. En matière de fratries, Kavei et Naiki Pierson ne sont pas en reste. De vraies graines de champions, qui ont une figure inspirante à la maison : leur père, Steven, toujours parmi les meilleurs dans plusieurs disciplines. “C’est vrai que j’ai toujours une âme de compétiteur malgré l’âge qui avance”, sourit-il. “Je suis surtout un passionné de sport et, pour moi, c’est important de montrer l’exemple à mes jeunes. Je leur donne des consignes et je leur montre qu’elles fonctionnent avec moi.”



Des figures inspirantes pour toute une génération qui prendra très bientôt le relais.



PODIUMS



Tahiti Taure’a Tour 2025

Surf

Poussins (-10 ans) Naiki Pierson Mohea Choune Tamahau Shun

Cadets (14-16 qns) Liam Sham Koua Terevanui Thorton Kavei Pierson

Cadettes Raipoe Chapelier Miliani Simon Kelia Gallina

Juniors Garçons (17-18 ans) Peio Charriaud Toaura Haumani Keo Chabrier

Juniors Filles Raipoe Chapelier Miliani Simon Kahili Simon

Bodyboard



Minimes (-14 ans) Ro’o Pouget Heikea Tama Manava Pahape

Juniors (-18 ans) Ro’o Pouget Heikea Tama Kaelig Tamahau Cronsteadt

Tahiti Open Tour 2025



Open Surf Filles Kohai Fierro Raipoe Chapelier Kelia Gallina

Open Surf Garçons Teiva Tetahio Enrique Ariitu Steven Pierson

Long Board Open Filles Kahili Simon Lory Nicolas Takihei Ellacott

Long Board Open Hommes Moana Domenech Heifara Jr Tahutini Mauiki Raioha

Body Board Open Filles Sarah Lamotte Orama Jean Claire Mulatier

Body Board Open Hommes Tahiri Tehei Noho, James Omitai Ro'o Pouget

Knee Board Open Varoa Boosie Tehei Tuahine Taimoana Chaulet

Body Surf Nainoa Lamy Taimoana Chaulet Vincent Janois

Open Sup Surf Nainoa David Haunui Haumani Toaura Haumani

Tahiti Horue Tour 2025



Hommes Surf (35-39 ans) Steven Pierson Hira Teriinatoofa Teiva Mare

Masters Surf (40-49 ans) Hira Teriinatoofa Steven Pierson Tevai Wong

Grand Masters Surf (50-59 ans) Jean-Marie Marere Christophe Uraeva Arsène Au-Harehoe Wilfried Villet

Kahunas Surf (60 ans +) Pascal Luciani Christophe Uraeva Arsène Au-Harehoe

Body Board Masters (40 ans +) Steven Bonnet Poni Moracchini Hiro Calonnier Raimana Puhetini

Long Board Masters (40 Ans +) Natua Teriitahi Pascal Luciani Kevin Rouxel

