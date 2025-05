Le surf polynésien a son festival du film

Tahiti, le 26 mai 2025 - Au Fenua, les nouvelles initiatives sont toujours les bienvenues, surtout lorsqu’elles sont emmenées par notre jeunesse. C’est le cas du Tahiti Surf Films Contest. Porté par deux amies, Morgane et Lou, ce festival du film de surf sera, espérons-le, le premier d’une longue lignée. Mais au-delà de la production cinématographique, le cœur de ce projet est de réunir tous les amoureux de ce sport autour d’un moment dédié au surf.



Les projets les plus ambitieux sont souvent les plus difficiles à réaliser. Mais lorsqu’ils sont portés par des amies animées par la même passion, le défi devient très vite enthousiasmant. “On s’est rencontrées toutes les deux sur notre lieu de travail. On a très vite sympathisé et on s’est rendu compte qu’on avait beaucoup de points communs, en particulier le surf. Notre amour pour ce sport et son environnement a créé un lien fort entre nous.”



Pour Morgane et Lou, monter un projet autour du surf est né d’une discussion autour d’un café. “Moi, je viens de Biarritz. J’étais ingénieure en recherche et développement dans le domaine du surf. J’ai toujours aimé baigner dans ce milieu et essayer d’y apporter ma passion et mon expérience. Quand je suis arrivée ici et que j’ai rencontré Morgane, on a beaucoup échangé sur notre amour pour le surf. Et au fil des discussions, l’idée de ce contest autour du film de surf est née”, explique Lou. Un duo complémentaire qui a permis à l’idée de germer dans les meilleures conditions. “Moi, je suis d’ici. Je vis avec le surf depuis que je suis petite, car mon père adorait rider et m’emmenait régulièrement avec lui. Le surf polynésien a des codes qu’il faut connaître et respecter. C’est pour ça qu’avec Lou, on s’est tout de suite bien entendues. Elle, avec son expérience des événements surf en France, et moi, avec ma connaissance du milieu polynésien, on a réussi, à force d’échanges, à créer quelque chose à notre image, tout en respectant la culture locale.”



Rassembler la communauté surf de Polynésie



Même si leur projet va bien au-delà d’un simple festival du film, commencer avec cette approche coulait de source. “On aimerait vraiment que les surfeurs et les surfeuses puissent se retrouver régulièrement autour d’événements – et pas seulement sur l’eau. La communauté surf doit se construire sur les vagues, mais aussi en dehors. Profiter de moments d’échange, partager une même passion à travers d’autres moments que les rides, ce serait vraiment top.”



C’est justement le premier objectif de ce festival, qui se déroulera en plusieurs étapes et se clôturera en apothéose dans un lieu en phase avec les valeurs que Lou et Morgane souhaitent transmettre : la brasserie Hoa. “C’est l’endroit idéal pour réunir les surfeurs autour d’une soirée dédiée au surf. On va diffuser les films primés, remettre les prix, discuter, faire connaissance en dehors des spots… Ce sera vraiment un moment qui viendra clore plusieurs mois de travail et d’investissement”, expliquent-elles.



Un processus mené avec beaucoup de patience et de bienveillance : “On a voulu faire les choses dans l’ordre, sans précipitation. Ficeler correctement le projet, trouver les sponsors et partenaires, mettre en place le jury avant de lancer l’appel à projets de films. Pour cette première, il n’y aura pas forcément de critères de sélection stricts. Nous voulons que tous les réalisateurs puissent s’exprimer à leur manière, sans trop de contraintes. Après, c’est sûr que si les films racontent une belle histoire, avec un bon storytelling, de la créativité, de belles images ou une valeur environnementale forte, cela apportera un vrai plus.” Cinq catégories ont été définies : le meilleur court-métrage (5 minutes max), le meilleur film (5 à 20 minutes), le prix du public (votes en direct lors de la soirée), le surfeur les plus engagé et le bodyboardeur le plus engagé. Cela laisse un large choix aux participants.



L’ouverture des candidatures a eu lieu en mars. Les projets commencent à prendre forme et le bouche-à-oreille fait son effet. Avec les swells de juillet et d’août, les films devraient affluer pour participer à cet événement unique. Les réalisateurs en herbe auront jusqu’au 15 septembre pour déposer leurs pépites. “La Polynésie a une vraie culture de la vidéo. C’est incroyable : tu as un ‘reel’ sur Instagram pour chaque session ! Ils sont vraiment forts dans ce domaine. Mais c’est vrai que les formats longs sont plus rares. On a vraiment envie que ces personnes-là se lancent dans le film et nous montrent leurs talents. Il y aura aussi des vidéastes professionnels, mais encore une fois, le but de cet événement est que toute la communauté surf se rassemble : vidéastes pros, amateurs, surfeurs, spectateurs, sponsors ou tout simplement amoureux de ce sport… tout le monde peut participer et prendre du plaisir lors de ce festival.”



Avec tout l’investissement et la passion que Lou et Morgane ont mis dans ce projet, nul doute que le premier Tahiti Surf Films Contest sera un véritable succès. Il sera sans aucun doute aussi le fer de lance d’une communauté surf qui prendra plaisir à se retrouver sur – et hors – des spots qui font de la Polynésie un lieu unique.

Le Tahiti Surf Films Contest en quelques dates :

Mai - 15 septembre : l’appel à vidéos est ouvert à tous, professionnels comme amateurs. Fin septembre : pré-sélections. Le comité organisateur visionnera chaque œuvre pour identifier celles qui capturent le mieux l’esprit du surf, de l’océan et de la créativité cinématographique. Début octobre : délibération du jury. Composé d’experts locaux et internationaux, de la musique et des arts visuels, un jury prestigieux aura pour mission de sélectionner les films les plus marquants de cette édition. 4 ou 11 octobre : soirée de clôture à la brasserie Hoa avec remise des prix sur fond de films dédiés au surf.



Pour tout autre renseignement : Pour tout autre renseignement : [email protected]

