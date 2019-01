Le sport, fidèle allié de notre ligne

Combien de fois par semaine conseillez-vous de faire du sport ?

"Il ne faut surtout pas se dire que plus on en fait, plus vite ça va aller. Pour une personne sédentarisée, il faut démarrer lentement, l'important est la régularité. Je conseille deux à trois séances par semaine d'une heure, qui peuvent se prolonger sur une heure trente avec le travail de récupération. On essaye vraiment d'adapter les exercices aux besoins et aux capacités de chacun, mais également en fonction de ce que la personne apprécie."



L'activité sportive seule permet-elle de maigrir ?

"Il est indispensable d'associer la reprise sportive à une bonne alimentation équilibrée et un bon repos. C'est un tout."



Au bout de combien de temps ressent-on les premiers effets de cette reprise sportive ?

"L'organisme va mettre environ six à huit semaines pour s'adapter. Les premiers changements vont être psychologiques. Au bout de un à trois mois déjà, on se sent mieux, on vit mieux, on respire mieux, on ressent moins d'essoufflement, on évacue le stress de la journée. Ensuite après trois mois, c'est l'entourage qui va s'en rendre compte et qui va faire remarquer à la personne qu'elle a l'air plus sereine, plus en forme. Au-delà de six mois, c'est la personne qui va prendre conscience de son changement physique.

Il ne faut pas se sous-estimer, on peut amener les personnes assez loin en très peu de séances. En deux, trois séances, elle va déjà progresser. Il faut savoir qu'il n'est jamais trop tard pour se mettre ou remettre au sport."