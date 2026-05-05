

Le site touristique de Papaputa inaugure son fare pote’e à Rangiroa

Rangiroa, le 19 mai 2026 - Le fare pote'e du site de Papaputa, à Rangiroa, a été inauguré ce mardi en présence du président Brotherson. Le projet de réaménagement de ce site destiné à l’accueil des touristes a débuté il y a bientôt deux ans et inclut des infrastructures maritimes et terrestres.



Rangiroa où le gouvernement organisait mardi un conseil des ministres délocalisé. Le président a profité de sa présence sur place pour inaugurer le fare pote’e de Papatua, nouvelle réalisation du site touristique éponyme, dont les travaux d’aménagement visent à améliorer les conditions d’accueil des visiteurs, notamment croisiéristes et d’accompagner le développement touristique de l’atoll.



Après la livraison en 2024 d’un ponton de 96 mètres facilitant l’accostage des tenders et le débarquement des croisiéristes, y compris des personnes à mobilité réduite, une nouvelle étape a été engagée avec la construction de ce fare pote’e de grande capacité pouvant accueillir environ 240 personnes.



Le projet comprend également un bloc sanitaire, un cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite reliant les équipements au ponton, ainsi qu’un parking en sable de corail respectueux de l’environnement naturel du site.



Le coût global de l’aménagement du site de Papaputa s’élève à près de 330 millions de francs, incluant les infrastructures maritimes et terrestres. À terme, ce site se fait fort de renforcer la qualité de l’accueil touristique à Rangiroa, de mieux organiser les flux de visiteurs et d’accompagner durablement le développement touristique des Tuamotu.



Un futur fare manihini doit encore venir compléter ces équipements afin d’offrir aux visiteurs un espace d’information et d’orientation dédié à la promotion de la destination.



Rédigé par Avec communiqué le Mardi 19 Mai 2026 à 17:11 | Lu 179 fois



