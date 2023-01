Le seul couple de pandas du Royaume-Uni va rentrer en Chine sans descendance

Édimbourg, Royaume-Uni | AFP | mercredi 04/01/2023 - Après plus d'une décennie d'infructueuses tentatives de reproduction, le seul couple de pandas présent sur le sol britannique va rentrer cette année en Chine sans avoir fondé de famille, a annoncé mercredi le zoo d'Edimbourg.



La Royal Zoological Society of Scotland (RZSS) prévoit d'offrir à Yang Guang (Soleil) et Tian Tian (Chérie) une cérémonie d'adieux "géante" avant leur départ prévu cette année.



"Ils ont été incroyablement populaires auprès des visiteurs" et ont contribué à "connecter des millions de personnes à la nature et à lever des fonds pour la protection de la nature", a déclaré le directeur général de la RZSS, David Field.



"Nous créerons autant d'opportunités que possible pour que les gens puissent leur dire au revoir et pour fêter l'impact formidable" des deux pandas, "contribuant à créer un monde où la nature est protégée, estimée et aimée", a-t-il ajouté.



Les deux pandas étaient arrivés à Edimbourg en décembre 2011 dans le cadre d'un accord de 10 ans, qui a été prolongé, avec l'association chinoise de protection de la faune.



Le couple avait même eu droit à un tartan créé en son honneur, noir et blanc pour leur fourrure et rouge en hommage à la Chine.



Mais très vite, il est apparu que le couple n'était franchement pas porté sur la bagatelle. Après plusieurs tentatives infructueuses d'accouplement, Tian Tian avait été inséminée artificiellement en 2013 et 2014, en vain.



Yang Guang a ensuite été castré en 2018 en raison d'un cancer des testicules.



La reproduction des pandas est particulièrement difficile en captivité. Les femelles ne sont fertiles que pendant 24 à 36 heures au printemps, selon l'Organisation international de conservation des pandas.



Dans la nature, les pandas vivent dans le sud-ouest de la Chine. Leur population a été décimée par les braconniers, qui les chassaient pour leur fourrure, mais aussi par les dégâts du déboisement illégal sur la pousse des bambous, principal aliment des pandas.



Selon l'organisation Pandas international, leur population s'élève actuellement à 1.864, dont environ 600 en captivité à travers le monde.



Yang Guang et Tian Tian pourraient quitter Edimbourg fin octobre 2023 selon le zoo.



Leur présence en Ecosse a également permis de contribuer à la recherche sur la reproduction des pandas, a souligné David Field.