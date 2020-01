Le salon du Tourisme du 7 au 9 février à Mamao

Tahiti, le 8 janvier 2020 - Tahiti Tourisme a annoncé sur sa page Facebook les dates du prochain salon du Tourisme. L’événement est programmé les 7, 8 et 9 février prochain au Parc exposition de Mamao. Air Tahiti avait déjà annoncé en août dernier son absence pour l'édition de février 2020 en raison de son changement de logiciel de gestion de ses passagers.



Tahiti Tourisme a confirmé mardi sur sa page Facebook les dates du prochain salon du Tourisme. Ce sera du 7 au 9 février 2020 au Parc exposition de Mamao. La 23e édition de cet événement semestriel très populaire s’était déroulée du 6 au 8 septembre dernier et avait accueilli plus de 20 200 visiteurs. Considéré comme l’un des moments forts de l’année, le Salon du Tourisme permet trois jours de rencontres avec les professionnels du tourisme polynésien. Notons qu'Air Tahiti avait déjà annoncé son absence pour l'édition de février 2020 en raison de son changement de logiciel de gestion de ses passagers.