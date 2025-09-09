

Le roi Charles III "profondément choqué" par l'attaque devant une synagogue à Manchester

Londres, Royaume-Uni | AFP | jeudi 02/10/2025 - Le roi Charles III s'est dit "profondément choqué" par l'attaque devant une synagogue jeudi à Manchester en Angleterre, qui a fait deux morts et trois blessés graves le jour de la fête juive de Yom Kippour.



"Mon épouse et moi-même sommes profondément choqués et attristés d'apprendre l'horrible attaque à Manchester, en particulier en ce jour si important pour la communauté juive", a-t-il déclaré, en référence à Yom Kippour. "Nos pensées et nos prières vont à toutes les personnes touchées par cet incident effroyable", a-t-il ajouté.



Plus d'informations à venir.

