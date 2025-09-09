Tahiti Infos

Le roi Charles III "profondément choqué" par l'attaque devant une synagogue à Manchester


Crédit Paul Currie / AFP
Crédit Paul Currie / AFP
Londres, Royaume-Uni | AFP | jeudi 02/10/2025 - Le roi Charles III s'est dit "profondément choqué" par l'attaque devant une synagogue jeudi à Manchester en Angleterre, qui a fait deux morts et trois blessés graves le jour de la fête juive de Yom Kippour.

"Mon épouse et moi-même sommes profondément choqués et attristés d'apprendre l'horrible attaque à Manchester, en particulier en ce jour si important pour la communauté juive", a-t-il déclaré, en référence à Yom Kippour. "Nos pensées et nos prières vont à toutes les personnes touchées par cet incident effroyable", a-t-il ajouté.

Plus d'informations à venir.

le Jeudi 2 Octobre 2025 à 02:06 | Lu 80 fois
           



Ajouter un commentaire
-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site