

Le retour du Covid se confirme en France, à un niveau jusqu'ici modéré

Paris, France | AFP | mercredi 01/10/2025 - A l'hôpital et dans les cabinets médicaux, le retour du Covid se confirme en France mais le virus circule à un niveau modéré jusqu'ici, selon les nouvelles données de Santé publique France, diffusées mercredi.



Dans toutes les classes d'âge, les recours aux soins liés à des pathologies respiratoires ont poursuivi leur hausse dans la semaine du 22 au 28 septembre, au vu de l'activité des réseaux de surveillance hospitaliers et en médecine de ville.



Aux urgences, il y a ainsi eu une augmentation des passages pour suspicion d'infection au Covid-19, "dans des effectifs comparables à l’année précédente, chez les 75 ans et plus (+24%, soit +30 passages)", indique le bilan hebdomadaire du réseau Oscour.



Du côté de SOS Médecins, l’incidence des cas de Covid-19 parmi les patients consultant pour une infection respiratoire aiguë "était stable par rapport à la semaine précédente mais se maintenait à un niveau d’activité modérée".



Globalement, 2.628 actes liés au Covid ont été comptabilisés, soit une hausse hebdomadaire de 15,7%. Chez les adultes, les actes pour suspicion d’infection au COVID-19 ont augmenté de 16% en une semaine (+313 actes) et chez les 2-14 ans de 17% (+66), des niveaux "comparables aux années précédentes" dans les deux cas.



Actuellement, c'est un variant appelé XFG, nouvel avatar de la grande famille Omicron, qui domine en Europe ou aux Etats-Unis dans la circulation du virus Sars-CoV-2.



Cette recombinaison de deux variants antérieurs (LF.7 et LP.8.1.2) est "sous surveillance" de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis fin juin, notamment pour sa contagiosité jugée plus élevée.



Mais, à ce stade, il n'a pas démontré de sévérité accrue par rapport aux précédentes versions d'Omicron, selon les spécialistes, et rien qui justifierait son surnom de "Frankenstein", relayé principalement sur les réseaux sociaux en référence au monstre imaginé par la romancière Mary Shelley.



Jugée toujours protectrice contre les formes graves et le risque de Covid long, la vaccination reste recommandée, particulièrement aux personnes les plus à risque.



La campagne d'automne-hiver, ciblée sur les plus âgés et les plus vulnérables, doit démarrer le 14 octobre en France et durer jusqu'à fin janvier 2026.



En Europe, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a aussi observé ces dernières semaines "une circulation croissante du SARS-CoV-2, mais avec un impact limité sur les hospitalisations" à ce stade.

