

Le resto du Cétad de Nuku Hiva rouvre ses portes

Nuku Hiva, le 15 octobre 2025 - Depuis cette semaine, le restaurant d’application du Cétad de Nuku Hiva a rouvert ses portes, offrant aux étudiants de la section “petite et moyenne hôtellerie” un outil pédagogique qui, tout au long de l’année, va leur permettre de se familiariser avec le milieu professionnel. Quant à la population de l’île, elle pourra apprécier la qualité de l’apprentissage proposé aux élèves du Cétad marquisien.



Ouverte aux jeunes Marquisiens issus de toutes les îles de l’archipel, la formation au Certificat d’aptitudes professionnelles (CAP) “petite et moyenne hôtellerie” (PMH) du Cétad de Nuku Hiva s’étale sur deux ans. Accessible dès la fin de la classe de 3e, elle offre aux étudiants une immersion complète dans les métiers de la cuisine, de la pâtisserie et du service en salle, entre autres. Le cursus, principalement encadré par le professeur Fabien Philippe, met l’accent sur l’acquisition des bases de la cuisine et de la pâtisserie françaises, tout en valorisant l’utilisation optimale des produits locaux.



La formation allie théorie et pratique. Ainsi, le restaurant pédagogique, qui accueille désormais une trentaine de couverts exclusivement sur réservation, joue un rôle central dans l’apprentissage des élèves. En plus des déjeuners gastronomiques, le restaurant scolaire propose régulièrement des ventes de plats et pâtisseries à emporter, permettant aux étudiants de diversifier leurs compétences et de s’adapter aux différentes attentes de la clientèle.



Au-delà de la maîtrise des techniques culinaires, les élèves y apprennent les règles strictes d’hygiène en restauration, mais ils développent également leur aisance relationnelle puisque dès la première année, ils sont en contact direct avec les clients. Une expérience formatrice qui leur permet de vaincre leur timidité et de gagner en confiance.



Le resto affiche complet



Cette semaine, à l’occasion du premier service de l’année, Fabien Philippe et ses élèves de 1re et de 2e année proposaient, en entrée, une tarte salée aux légumes des Marquises ; en plat, un curry de volaille, accompagné de riz madras et de bananes cuites ; puis, en dessert, un cœur coulant au chocolat noir. Un premier déjeuner qui a suscité l’engouement de la population de Nuku Hiva puisque le restaurant était complet.



Le restaurant pédagogique valorise pleinement le travail des étudiants. Les parents d’élèves et plus généralement la population marquisienne peuvent ainsi constater l’aspect très professionnel de l’apprentissage dispensé au Cétad de Nuku Hiva.



Fabien Philippe souligne l’importance de cette approche pratique : “Nos étudiants apprennent leur métier en situation réelle, ce qui les prépare au mieux aux exigences du secteur. Tout au long de l’année, il y aura une progression dans l’apprentissage des techniques culinaires, puis, toujours dans l’objectif d’approfondir les connaissances, les élèves auront également plusieurs semaines de stages en entreprises : restaurants, snacks ou pensions. À l’issue des deux années de CAP, ils auront la possibilité de poursuivre leurs études, notamment à l’École hôtelière de Tahiti.”



Par ailleurs, la section PMH collabore depuis quelques années avec l’hôtel Le Nuku Hiva - Relais & Châteaux pour la partie housekeepping : les élèves y apprennent notamment la minutie relative au nettoyage des chambres, le réapprovisionnement en fournitures, l’entretien des équipements et du linge de chambre ou encore la gestion des stocks de produits ménagers.

