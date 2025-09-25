

Le renoncement du prince Andrew à son titre royal "donne raison" à Virginia Giuffre, selon sa famille

Londres, Royaume-Uni | AFP | samedi 18/10/2025 - Le renoncement du prince Andrew à son titre royal "donne raison" à Virginia Giuffre, qui l'a accusé d'agressions sexuelles, a déclaré sa famille, au moment où le roi Charles III tente de tourner la page d'un scandale qui entache la réputation de la monarchie.



Sous la pression de son frère le roi Charles III, le prince Andrew, âgé de 65 ans, a annoncé vendredi renoncer à utiliser son titre de duc d'York, après de nouvelles révélations sur ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein.



Virginia Giuffre, qui a accusé le prince d'agressions sexuelles lorsqu'elle avait 17 ans et a mis fin à ses jours en avril dernier, serait "très fière" de ce renoncement, a déclaré son frère Sky Roberts à la BBC.



"Nous avons versé beaucoup de larmes de joie et de tristesse", a-t-il déclaré vendredi, "car à bien des égards, cela donne raison à Virginia".



Le prince Andrew, qui renonce ainsi aux derniers honneurs de sa vie royale, a une nouvelle fois nié "catégoriquement les accusations portées contre" lui.



Cette décision intervient peu avant la visite d'Etat du roi Charles et de la reine Camilla mercredi et jeudi au Vatican, où ils rencontreront le pape Léon XIV, un moment solennel menacé d'être terni par de nouvelles révélations.



La sortie mardi de "Nobody's girl", mémoires posthumes de Virginia Giuffre, promettent selon des extraits déjà dévoilés d'être accablantes pour le prince.



"La famille royale jouit d'un statut très important, surtout au Royaume-Uni. Avec tout ce qu'il s'est passé, je pense que c'est la bonne chose à faire", a commenté Kat Sunnucks, décoratrice d'intérieur rencontrée samedi par l'AFP à Londres.



Peu après l'annonce de son renoncement vendredi, des membres démocrates d'une commission de la Chambre des représentants aux Etats-Unis ont publié des documents de la succession d'Epstein, qui montrent qu'Andrew a voyagé au moins quatre fois dans le jet privé du financier.



Selon ces registres de vol, le "Prince Andrew" est inscrit comme passager deux fois en 1999, une fois en 2000 aux côtés d'Epstein et de sa compagne et complice Ghislaine Maxwell, puis à nouveau avec elle en 2006.



- "une héroïne" -

Vendredi, le frère de Virginia Giuffre a proposé d'échanger avec les membres du Parlement britannique et même avec le roi Charles III pour leur "présenter les preuves (...) disponibles pour continuer à faire entendre sa voix".



"Il est très important que le monde sache à quel point c'était une héroïne, mais aussi combien il reste encore à découvrir" sur l'affaire Epstein, retrouvé mort en prison en 2019, a ajouté M. Roberts.



Andrew s'était retiré de la vie publique il y a cinq ans, après une interview télévisée désastreuse au cours de laquelle il a défendu son amitié avec Epstein.



Cette semaine, d'autres révélations sont sorties dans la presse britannique, affirmant notamment que le prince, qui avait assuré en 2019 avoir coupé tout lien avec Jeffrey Epstein en décembre 2010, avait menti, et était resté en contact avec le financier américain.



Outre ses relations avec Epstein, le prince est au centre d'autres affaires, dont ses liens avec un Chinois soupçonné d'espionnage.



De quoi exaspérer le palais de Buckingham, qui a récemment accentué la pression sur lui, poussant Andrew à reconnaître que ces accusations "nuisaient au travail de Sa Majesté et de la famille royale".



Son renoncement au titre de "duc d'York" permet d'éviter que le Parlement débatte et légifère éventuellement pour lui retirer, un nouvel épisode pénible qui aurait fait les titres des journaux. Il conserve donc seulement son titre de prince.



Virginia Giuffre, elle, s'est donné la mort le 25 avril à l'âge de 41 ans dans sa ferme en Australie-Occidentale.



Elle avait engagé des poursuites en 2021 contre le prince, qui a évité un procès à New York en lui versant des millions de dollars.



"(Andrew) croyait que coucher avec moi était son droit" du fait de son statut, raconte-t-elle dans ses mémoires, disant avoir été présentée au prince en mars 2001 lorsqu'elle était à Londres chez Ghislaine Maxwell.

