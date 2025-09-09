

Le relais pour la vie reporté à dimanche de 6h à 21h

Tahiti le 27 septembre 2025. Un incendie est survenu la nuit dernière dans la vallée de la Punaru’u – Puna’auia au Centre d'enfouissement technique de Tahiti Agrégats d'où des fumées se sont dégagées et sont en cours de dissipation. Le relais pour la vie qui devait se dérouler sur 24 heures et reporté à dimanche matin, de 6h à 21h.



Dans la nuit de vendredi à samedi, un incendie s'est déclaré à Punaauia, au fond de la vallée de la Punaruu. Le centre d’enfouissement technique de Tahiti Agrégats étaient en proie aux flammes et les pompiers de la commune, renforcés par ceux de Pirae ont du intervenir jusqu'en début de matinée.



Dans un communiqué envoyé ce midi aux rédactions, la présidence recommande d’éviter une exposition prolongée aux fumées, en particulier pour les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de pathologies respiratoires ou cardiaques dans la zone, de limiter la pratique d’activités physiques et sportives tant que des odeurs ou résidus de fumée persistent et de porter un masque de protection si la présence de fumée est encore perceptible.

En cas d’apparition des symptômes comme toux persistante, gêne respiratoire ou irritation de la gorge et du nez, douleurs aux yeux ou irritations cutanées, il est conseillé de consulter un médecin.



Par ailleurs, la Présidence informe que l’événement Relais pour la Vie, organisé par la Ligue contre le cancer est reporté.



A 13 heures, ce samedi, l'organisation du Relais pour la vie pour lutter contre le cancer, a décidé de déplacer l'événement à dimanche, de 6h à 21h. Les portes seront ouvertes à 4 heures du matin.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Samedi 27 Septembre 2025 à 13:40 | Lu 583 fois



