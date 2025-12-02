

Le projet de Joël Fréchet pour le foot tahitien

​Le projet de Joël Fréchet pour le foot tahitien Tahiti le 29 décembre 2025. Nos confrères du Dauphine Libéré ont accordé la semaine dernière une pleine page au football tahitien et à son développement à l’occasion de la révélation de la nomination de Joël Frechet en tant que sélectionneur de l’équipe de Tahiti. Dans une longue interview, Joël Frechet livre le projet qu’il souhaite mettre en place.





Ancien entraîneur à l’académie de l’OL pendant vingt ans, Joël Fréchet est le prochain sélectionneur de l’équipe de football de Tahiti. Appelé par Patrick Jacquemet, il livre dans une interview au Dauphiné Libéré les dessous de son arrivée. "J’y ai passé une dizaine de jours à l’automne, je me suis régalé de la culture, des valeurs inculquées", explique-t-il à nos confrères. "Il y a un vrai projet là-bas", concède-t-il alors que les Jeux du Pacifique se profilent et que la sélection de Tahiti rêve toujours de pouvoir participer un jour à la coupe du monde de football de la Fifa, après avoir participé à la Coupe des confédérations en 2013.



Pour le journal hexagonal, Joël Fréchet revient sur les structures qui se mettent en place, le centre d’excellence pour ce qui sera "une aventure extraordinaire". "Je serai sélectionneur de l’équipe A, mais j’aurai un œil sur les autres équipes, notamment les U19", annonce-t-il. "Je vais axer mon travail sur l’exigence des compétitions, sur la tactique également. Mes différentes expériences - sur la formation des garçons, des féminines, sur le futsal - ont intéressé les dirigeants. On ne va pas se voiler la face : on ne sera pas champions du monde, mais on peut se qualifier pour une Coupe du monde ou gagner les Jeux du Pacifique."



Un optimisme que le journal met aussi en perspective avec une courte interview de Marama Vahirua qui n’est pas tendre avec la situation du football en Polynésie française.



L’ancien pagayeur de Nantes, aujourd’hui entraîneur des attaquants professionnels ainsi que de la réserve de l’équipe de Grenoble critique ouvertement le niveau pratiqué au Fenua et déplore l’absence de footballeurs tahitiens au plus haut niveau. "Il n’y a pas de recruteur qui se déplace", explique-t-il à nos confrères du Dauphiné Libéré avant de parler de sa propre tentative de retour en Polynésie française après le passage de Lionel Charbonnier. "Ça marchait bien. Mon idée était ensuite de fonder une académie, mais cela n’a pas pu se faire. En fait, le niveau a baissé à Tahiti. Il y a moins de bonnes équipes, les jeunes à fort potentiel sont moins nombreux et les infrastructures n’ont pas toujours suivi. Même s’il y a des progrès avec l’arrivée d’un terrain synthétique pour la Fédération ainsi que la création d’un pôle Espoirs. Mais le chantier est énorme", confie-t-il. "On ne participe pas à une Coupe du monde en claquant des doigts, c’est trop loin pour Tahiti actuellement. Il faut du temps et de la compétence", tranche l’ancien buteur du championnat de France.



Joël Fréchet est prévenu. Beaucoup de travail reste à réaliser pour que Tahiti se place dans le concert des nations océaniennes.

