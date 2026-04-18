

Le président d'Excelsior condamné pour homicide involontaire

Tahiti, le 12 mai 2026 - Six ans après le décès d'une fillette de 8 ans sur laquelle une cage de football était tombée sur le stade d'Excelsior, le président de l'association a été condamné mardi par le tribunal correctionnel à 18 mois de prison avec sursis.



Six ans après le décès d'une fillette de 8 ans sur laquelle une cage de football était tombée sur le stade d'Excelsior, le président de l'association a été condamné, mardi par le tribunal correctionnel, à 18 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. Une peine dont le prévenu a indiqué qu'il allait faire appel. Le tribunal a également condamné l'association à une amende avec sursis de 2 millions de francs.



Lors de l'audience qui s'était déroulée le 26 avril dernier, il était ressorti des débats que l'association n'avait pas d'assurance, que la cage n'était pas aux normes et qu'un accident avait déjà eu lieu dans le même contexte.

Rédigé par Garance Colbert le Mardi 12 Mai 2026 à 14:35 | Lu 454 fois



